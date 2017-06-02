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Betty Lin-Fisher: Fraudsters use Craigslist ad to put new spin on old scam

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal consumer columnist

Published: June 2, 2017 - 08:00 PM

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