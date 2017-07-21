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Charity

Betty Lin-Fisher: Generosity creates junk mail problem

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal consumer columnist

Published: July 21, 2017 - 03:29 PM
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Linda Gilliland, who is a senior citizen on a limited income, shows six days worth of mail solicitations from various charities while at her kitchen table of the home on in Akron. Gilliland who supports animal some animal charities is overwhelmed by the volume of solicitations she gets. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)

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