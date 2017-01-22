Betty Lin-Fisher: Here are answers to patient questions regarding controversy at Summa

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SW4gdGhlIHdlZWtzIHNpbmNlIFN1bW1hIEhlYWx0aCYjODIxNztzIGFicnVwdCBjaGFuZ2Vv
dmVyIG9mIGl0cyBlbWVyZ2VuY3kgcm9vbSBwaHlzaWNpYW4gZ3JvdXAgb24gTmV3IFllYXImIzgy
MTc7cyBEYXkgYW5kIHRoZSBncm93aW5nIGRpc3NlbnQgYnkgaHVuZHJlZHMgb2YgZG9jdG9ycyBj
YWxsaW5nIGZvciB0aGUgcmVzaWduYXRpb24gb2YgaG9zcGl0YWwgbGVhZGVyc2hpcCwgbWFueSBw
YXRpZW50cyBoYXZlIGJlZW4gZW1haWxpbmcgdXMsIGNhbGxpbmcgYW5kIHBvc3RpbmcgcXVlc3Rp
b25zIGFuZCBjb21tZW50cyB0byBzb2NpYWwgbWVkaWEuPC9wPjxwPlNvIHRvZGF5LCBJIGFtIGRl
ZGljYXRpbmcgbXkgY29uc3VtZXIgY29sdW1uIHRvIGdldHRpbmcgcGF0aWVudHMgdGhlIGFuc3dl
cnMgdG8gdGhlaXIgcXVlc3Rpb25zLiBUaGV5JiM4MjE3O3JlIGNvbmNlcm5lZCBhcyB0aGV5JiM4
MjE3O3ZlIHJlYWQgdGhlIG5ld3Mgc3Rvcmllcy4gVGhleSB3YW50IHRvIGtub3cgaG93IHRoZSB1
bnJlc3QgYW1vbmcgaHVuZHJlZHMgb2YgcGh5c2ljaWFucywgd2hvIGhhdmUgdm90ZWQgbm8tY29u
ZmlkZW5jZSBpbiBTdW1tYSBDRU8gVGhvbWFzIE1hbG9uZSwgYWZmZWN0cyB0aGVpciBoZWFsdGgg
Y2FyZS48L3A+PHA+SWYgeW91IG5lZWQgdG8gY2F0Y2ggdXAgb24gc3RvcmllcyBhYm91dCB0aGUg
U3VtbWEgc2l0dWF0aW9uLCB5b3UgY2FuIGdvIG9ubGluZSBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
Lm9oaW8uY29tL2JldHR5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2JldHR5PC9hPiBh
bmQgZmluZCBsaW5rcyB0byBvdXIgZXh0ZW5kZWQgY292ZXJhZ2UuPC9wPjxwPkhlcmUgYXJlIHRo
ZSB0b3AgaGVhbHRoLXJlbGF0ZWQgcXVlc3Rpb25zIEkgYXNrZWQgU3VtbWEsIGJhc2VkIG9uIHF1
ZXJpZXMgZnJvbSByZWFkZXJzLiBBbnN3ZXJzIGNvbWUgZnJvbSBTdW1tYSBzcG9rZXNtYW4gTWlr
ZSBCZXJuc3RlaW4uIEkmIzgyMTc7dmUgYWxzbyBpbmNsdWRlZCBhZGRpdGlvbmFsIGluZm9ybWF0
aW9uIHRoYXQgY291bGQgYmUgaGVscGZ1bC48L3A+PHA+PC9wPjxwPlE6ICBIb3cgY2FuIHdlIHRy
dXN0IHRoZSBjYXJlIHdlIHJlY2VpdmUgd2hlbiBhbGwgb2YgdGhpcyBjaGFvcyBzdXJyb3VuZHMg
dGhlIGhvc3BpdGFsPzwvcD48cD5TdW1tYSByZXNwb25zZTogJiM4MjIwO1RoZSBlbWVyZ2VuY3kg
bWVkaWNpbmUgdHJhbnNpdGlvbiBjYXVzZWQgZGlzcnVwdGlvbiBmb3IgcGF0aWVudHMgYW5kIGVt
cGxveWVlcywgYnV0IGl0IGRpZCBub3QgY29tcHJvbWlzZSBjYXJlLiBXaGVuIGVudGVyaW5nIG91
ciBlbWVyZ2VuY3kgZGVwYXJ0bWVudHMsIHBlb3BsZSBzYXcgZGVkaWNhdGVkIG51cnNlcyBhbmQg
cGh5c2ljaWFucyBjYXJpbmcgZm9yIHBhdGllbnRzIGFuZCBmb2N1c2VkIG9uIHRoYXQgZHV0eS4g
PC9wPjxwPiYjODIyMDtTdW1tYSBIZWFsdGggaGFzIGJlZW4gcHJvdmlkaW5nIGNhcmUgdG8gdGhl
IGNvbW11bml0eSBzaW5jZSAxODkyIHdpdGggdGhlIGZvdW5kaW5nIG9mIEFrcm9uIENpdHkgSG9z
cGl0YWwuIFdoaWxlIGhlYWx0aCBjYXJlIGNlcnRhaW5seSBoYXMgY2hhbmdlZCBkcmFtYXRpY2Fs
bHkgZHVyaW5nIHRoYXQgdGltZSwgdGhlIGNvbW1pdG1lbnQgdG8gcXVhbGl0eSBjYXJlIHRoZSBj
b21tdW5pdHkgaGFzIHJlY2VpdmVkIGZyb20gU3VtbWEgZHVyaW5nIHRoZSBwYXN0IDEyNSB5ZWFy
cyBoYXMgbm90LiYjODIyMTs8L3A+PHA+PC9wPjxwPlE6IEluIGxpZ2h0IG9mIHdoYXQgaXMgaGFw
cGVuaW5nLCBob3cgY2FuIHBhdGllbnRzIHRydXN0IHRoYXQgdGhlIGhvc3BpdGFsIGlzIG5vdCB0
cnlpbmcgdG8gZGljdGF0ZSBvdXIgY2FyZSBhbmQgc2VydmljZXMsIGZhdm9yaW5nIGNvc3Qgc2F2
aW5ncyBvdmVyIHdoYXQmIzgyMTc7cyBpbiB0aGUgYmVzdCBpbnRlcmVzdCBvZiBteSBoZWFsdGg/
PC9wPjxwPlN1bW1hIHJlc3BvbnNlOiAmIzgyMjA7VGhlIG1pc3Npb24gb2YgU3VtbWEgSGVhbHRo
IGlzIGFuZCBhbHdheXMgaGFzIGJlZW4gYWJvdXQgY29udHJpYnV0aW5nIHRvIGEgaGVhbHRoaWVy
IGNvbW11bml0eS4gT3VyIHZpc2lvbiBpcyBhYm91dCBtdWNoIG1vcmUgdGhhbiBqdXN0IGxvdyBj
b3N0LiBJdCYjODIxNztzIHJvb3RlZCBpbiBxdWFsaXR5IGFzIGV2aWRlbmNlZCBieSBvdXIgYWNj
b3VudGFibGUgY2FyZSBvcmdhbml6YXRpb24gcmVjZW50bHkgYWNoaWV2aW5nIGEgdG90YWwgcXVh
bGl0eSBzY29yZSBvZiA5NSBwZXJjZW50IGJ5IG1ha2luZyBzdXJlIHRoYXQgcGF0aWVudHMgcmVj
ZWl2ZSBpbXBvcnRhbnQgcHJldmVudGl2ZSBjYXJlIGFuZCBzZXJ2aWNlcyB0byBpbXByb3ZlIHRo
ZWlyIGhlYWx0aC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgY29tbXVuaXR5IGFsc28gY2FuIHRha2UgY29t
Zm9ydCBrbm93aW5nIHRoZSBncmVhdCBsZW5ndGhzIFN1bW1hIHdlbnQgdG8gaW4gZW5zdXJpbmcg
b3VyIGVtZXJnZW5jeSBkZXBhcnRtZW50cyBzdGF5ZWQgb3BlbiB3aGlsZSBvdXIgZm9ybWVyIHBy
b3ZpZGVycyB3YWxrZWQgb3V0IGR1cmluZyB0aGVpciBzaGlmdHMgb24gSmFuLiAxLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+QWRkaXRpb25hbCBpbmZvOiBEci4gSmVmZiBXcmlnaHQsIHdobyBsZWFkcyBTdW1tYSBF
bWVyZ2VuY3kgQXNzb2NpYXRlcyAoU0VBKSwgdGhlIGVtZXJnZW5jeSByb29tIGRvY3RvcnMmIzgy
MTc7IGdyb3VwIHdob3NlIGNvbnRyYWN0IHdhcyBub3QgcmVuZXdlZCwgaGFzIHNhaWQgTWFsb25l
JiM4MjE3O3MgY29udGVudGlvbiB0aGF0IFNFQSBkb2N0b3JzIHdhbGtlZCBvdXQgaXMgJiM4MjIw
OzEwMCBwZXJjZW50IGZhbHNlJiM4MjIxOyBhbmQgdGhhdCBhbGwgcGF0aWVudHMgaGFkIGJlZW4g
c2VlbiBieSBhYm91dCAxMSBwLm0uIERlYy4gMzEsIHdoZW4gZG9jdG9ycyBmcm9tIHRoZSBuZXcg
Z3JvdXAgYXJyaXZlZC4gU0VBIGRvY3RvcnMgc3RheWVkIHVudGlsIGFmdGVyIG1pZG5pZ2h0LCBX
cmlnaHQgaGFzIHNhaWQuPC9wPjxwPiA8L3A+PHA+UTogRG8gdGhlIGluc3VyYW5jZSBjb250cmFj
dHMgb2YgdGhlIG5ldyBFUiBwaHlzaWNpYW4gZ3JvdXAsIDxlbT5VUyBBY3V0ZSBDYXJlIFNvbHV0
aW9ucywgYWxpZ24gd2l0aCBTdW1tYSYjODIxNztzPyBJZiBub3QsIGFyZSBzdGVwcyBiZWluZyB0
YWtlbiBmb3IgVVNBQ1MgdG8gYmVjb21lIGEgbmV0d29yayBwcm92aWRlcj8gQW5kIGluIHRoZSBt
ZWFudGltZSwgd2hhdCBzdGVwcyBoYXZlIGJlZW4gdGFrZW4gdG8gZW5zdXJlIHRoYXQgcGF0aWVu
dHMgd2lsbCBub3QgYmUgY2hhcmdlZCBvdXQtb2YtbmV0d29yayBmZWVzIGJ5IHRoZSBlbWVyZ2Vu
Y3kgbWVkaWNpbmUgZG9jdG9ycyBmb3IgZ29pbmcgdG8gU3VtbWEgRVJzPzwvZW0+PC9wPjxwPlN1
bW1hIHJlc3BvbnNlOiAmIzgyMjA7V2UgYXJlIHdvcmtpbmcgY2xvc2VseSB3aXRoIFVTQUNTIHRv
IGVuc3VyZSBhbGlnbm1lbnQgd2l0aCBwYXlvciBhZ3JlZW1lbnRzIGFuZCBvdXIgY29udHJhY3Qg
d2l0aCBVU0FDUyByZXF1aXJlcyBpdHMgcGFydGljaXBhdGlvbiBpbiBhbGwgaW5zdXJhbmNlIGNv
bnRyYWN0cyBTdW1tYSBIZWFsdGggcGFydGljaXBhdGVzIGluLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VVNBQ1Mg
UkVTUE9OU0UgKGZyb20gTWFydHkgUmljaG1vbmQsIHNwb2tlc21hbik6ICYjODIyMDtVU0FDUyBp
cyB3b3JraW5nIGNsb3NlbHkgd2l0aCB0aGUgcGF5ZXIgY29udHJhY3RpbmcgbGVhZGVyc2hpcCBh
dCBTdW1tYSB0byBhbGlnbiB0aGUgZW1lcmdlbmN5IG1lZGljaW5lIGdyb3VwIGNvbnRyYWN0cyB3
aXRoIHRob3NlIG9mIHRoZSBoZWFsdGggc3lzdGVtLiBVU0FDUyBoYXMgbm90IHJlbGVhc2VkIGFu
eSBjbGFpbXMgdG8gcGF5ZXJzIHlldCwgYW5kIHdpbGwgbm90IGRvIHNvIHVudGlsIHdlIGhhdmUg
dGhlIG5lY2Vzc2FyeSBkYXRhIGludGVyZmFjZXMgYnVpbHQgYW5kIHNlY3VyZWQuIFdoZW4gVVNB
Q1MgZG9lcyByZWxlYXNlIGNsYWltcyBpbmN1cnJlZCBzaW5jZSBKYW4uIDEgdG8gdGhlIHZhcmlv
dXMgcGF5ZXJzLCB3ZSB3aWxsIG5vdCBiZSBjaGFyZ2luZyBwYXRpZW50cyBvdXQtb2YtbmV0d29y
ayBmZWVzIGZvciBnb2luZyB0byBTdW1tYSBFUnMuIFRoZSBwYXRpZW50JiM4MjE3O3MgcG9ydGlv
biBvZiBhbnkgYmlsbHMgd2UgaXNzdWUgd2lsbCBiZSB0eXBpY2FsIG9mIGVtZXJnZW5jeSBzZXJ2
aWNlcyByZW5kZXJlZCBieSBpbi1uZXR3b3JrIHByb3ZpZGVycy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjwvcD48
cD5ROiBJIGhhdmUgaGVhcmQgdGhhdCBVU0FDUyBiYWxhbmNlLWJpbGxzIHBhdGllbnRzLiBXaWxs
IFN1bW1hIEVSIHBhdGllbnRzIGJlIGJhbGFuY2UtYmlsbGVkIG9yIGRvIHlvdSBoYXZlIGFueXRo
aW5nIGluIHRoZSBjb250cmFjdCB0byBwcm90ZWN0IHBhdGllbnRzIGZyb20gYmFsYW5jZS1iaWxs
aW5nPyBEb2VzIFN1bW1hIG9yIGl0cyBjb250cmFjdCBwaHlzaWNpYW5zIGJhbGFuY2UtYmlsbCBp
biBvdGhlciBkZXBhcnRtZW50cz88L3A+PHA+U3VtbWEgcmVzcG9uc2U6ICYjODIyMDtJdCBpcyBj
dXN0b21hcnkgZm9yIHBhdGllbnRzIHRvIHJlY2VpdmUgc2VwYXJhdGUgYmlsbHMgZnJvbSB0aGUg
aG9zcGl0YWwgd2hlcmUgdGhlIHRyZWF0bWVudCBpcyBwcm92aWRlZCBhbmQgZnJvbSB0aGUgaW5k
ZXBlbmRlbnQgY2xpbmljaWFuIG9yIGluZGVwZW5kZW50IGNsaW5pY2FsIGdyb3VwIHByb3ZpZGlu
ZyB0aGUgY2FyZS4gQmFsYW5jZSBiaWxsaW5nIG9jY3VycyB3aGVuIHRoZSBpbmRlcGVuZGVudCBw
cm92aWRlciBhdHRlbXB0cyB0byBjb2xsZWN0IGZ1bGwgY2hhcmdlcyBmcm9tIHRoZSBwYXRpZW50
IGFzIG9wcG9zZWQgdG8gc2ltcGx5IGFjY2VwdGluZyB3aGF0IHRoZSBpbnN1cmFuY2UgY29tcGFu
eSBvciB3aGF0IHRoZSBwcm92aWRlcnMmIzgyMTc7IGNvbnRyYWN0IHdpdGggdGhlIGluc3VyYW5j
ZSBjb21wYW55IGFsbG93cy4gV2UgYXJlIHdvcmtpbmcgY2xvc2VseSB3aXRoIFVTQUNTIHRvIGVu
c3VyZSBhbGlnbm1lbnQgd2l0aCBwYXlvciBhZ3JlZW1lbnRzIGFuZCBvdXIgY29udHJhY3Qgd2l0
aCBVU0FDUyByZXF1aXJlcyBpdHMgcGFydGljaXBhdGlvbiBpbiBhbGwgaW5zdXJhbmNlIGNvbnRy
YWN0cyBTdW1tYSBIZWFsdGggcGFydGljaXBhdGVzIGluLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjMyO1VT
QUNTIFJFU1BPTlNFIChmcm9tIFJpY2htb25kKTogJiM4MjIwO1N1bW1hIEVSIHBhdGllbnRzIHdp
bGwgbm90IGJlIGJhbGFuY2UtYmlsbGVkIGZvciBvdXQtb2YtbmV0d29yayBmZWVzIGdvaW5nIHRv
IGFuIGluLW5ldHdvcmsgaG9zcGl0YWwuIEFueSBiaWxscyB0aGF0IHdlIGlzc3VlIHRvIHBhdGll
bnRzIHdpbGwgYmUgdHlwaWNhbCBvZiBzZXJ2aWNlcyByZW5kZXJlZCBvbiBhbiBpbi1uZXR3b3Jr
IGJhc2lzLiYjODIyMTsgPC9wPjxwPjwvcD48cD5ROiA8ZW0+SWYgbXkgZG9jdG9yIG5vIGxvbmdl
ciBoYXMgcHJpdmlsZWdlcyBhdCBTdW1tYSwgd2hhdCBjYW4gSSBkbz8gV2hhdCBpZiBJIHdhbnQg
dG8gc2VlIHRoYXQgZG9jdG9yIGFuZCBJIGFtIGFkbWl0dGVkIHRvIHRoZSBob3NwaXRhbCYjODIx
NztzIElDVT88L2VtPjwvcD48cD5TdW1tYSByZXNwb25zZTogJiM4MjIwO1RoZSByZWNlbnRseSBl
eHBpcmVkIElDVSBjb250cmFjdCBkb2VzIG5vdCBpbXBhY3QgcGh5c2ljaWFuIHByaXZpbGVnaW5n
LiBUaG9zZSBwaHlzaWNpYW5zIHN0aWxsIGFyZSBhYmxlIHRvIHNlZSB0aGVpciBwYXRpZW50cyBp
biBjb25zdWx0YXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5BZGRpdGlvbmFsIGluZm86IFRoZSB0aHJlZS15
ZWFyIGNvbnRyYWN0IGZvciBSZXNwaXJhdG9yeSwgQ3JpdGljYWwgQ2FyZSwgU2xlZXAgQXNzb2Np
YXRlcyAoUkNTQSkgZXhwaXJlZCBvbiBKYW4uIDUgYW5kIHdhcyBub3QgcmVuZXdlZCBieSBTdW1t
YS4gRWxldmVuIHBoeXNpY2lhbnMgd2l0aCBSQ1NBIGhhZCBiZWVuIHN0YWZmaW5nIHRoZSBBa3Jv
biBDaXR5IGNyaXRpY2FsLWNhcmUgdW5pdHMsIGluY2x1ZGluZyBtZWRpY2FsIGFuZCBzdXJnaWNh
bCBpbnRlbnNpdmUgY2FyZSB1bml0cywgdG9nZXRoZXIgd2l0aCBTdW1tYS1lbXBsb3llZCBwaHlz
aWNpYW5zLiA8L3A+PHA+RHIuIENoYXJsZXMgRnVlbm5pbmcsIFJDU0EgbWFuYWdpbmcgZGlyZWN0
b3IsIHNhaWQgdGhlIG5vbnJlbmV3YWwgbWVhbnMgaGUgYW5kIDEwIG90aGVyIGRvY3RvcnMgd2l0
aCB0aGUgcHJhY3RpY2UgY2FuIHN0aWxsIHNlZSB0aGVpciBwYXRpZW50cyBhdCB0aGUgaG9zcGl0
YWwsIGJ1dCB0aGV5IGNhbm5vdCBiZSB0aGUgaGVhZCBwaHlzaWNpYW4gZm9yIGRlY2lkaW5nIGNh
cmUuIDwvcD48cD5UaGUgZG9jdG9ycyBhcmUgcHJhY3RpY2luZyBhdCBvdGhlciBob3NwaXRhbHMs
IGluY2x1ZGluZyBXZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgSG9zcGl0YWwsIFVuaXZlcnNpdHkgSG9zcGl0YWwg
UG9ydGFnZSBNZWRpY2FsIENlbnRlciAoZm9ybWVybHkgUm9iaW5zb24gTWVtb3JpYWwgSG9zcGl0
YWwpIGFuZCBNZXJjeSBNZWRpY2FsIENlbnRlciBpbiBDYW50b24uPC9wPjxwPjwvcD48cD5ROiBJ
IGhhdmUgU3VtbWFDYXJlICYjODIxMjsgZWl0aGVyIHRocm91Z2ggbXkgZW1wbG95ZXIgb3IgYXMg
bXkgTWVkaWNhcmUgQWR2YW50YWdlIHByb3ZpZGVyICYjODIxMjsgYW5kIGFtIHZlcnkgd29ycmll
ZCBhYm91dCB3aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgb24uIFdoYXQgY2FuIEkgZG8/IERvIEkgaGF2ZSB0
byBnbyB0byBhIFN1bW1hIGZhY2lsaXR5IG9yIHNlZSBhIFN1bW1hIHBoeXNpY2lhbiBvciBkbyBJ
IGhhdmUgb3RoZXIgY2hvaWNlcz88L3A+PHA+U3VtbWEgcmVzcG9uc2U6ICYjODIyMDtUaGUgcmVj
ZW50bHkgZXhwaXJlZCBlbWVyZ2VuY3kgbWVkaWNpbmUgY29udHJhY3QgZG9lcyBub3QgaW52b2x2
ZSBTdW1tYUNhcmUuIEVhY2ggU3VtbWFDYXJlIHBsYW4gYW5kIG5ldHdvcmsgaXMgZGlmZmVyZW50
IGFuZCBhbnlvbmUgd2l0aCBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgYmVuZWZpdHMgc2hvdWxkIGNhbGwgdGhl
IGN1c3RvbWVyIHNlcnZpY2UgbnVtYmVyIG9uIHRoZWlyIGluc3VyYW5jZSBjYXJkIGFuZC9vciBy
ZWZlciB0byB0aGVpciBwbGFuIGluZm9ybWF0aW9uIG9yIHByb3ZpZGVyIGRpcmVjdG9yeS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkFkZGl0aW9uYWwgaW5mbzogTWVkaWNhcmUgZW5yb2xsZWVzIHR5cGljYWxseSBt
dXN0IHN0aWNrIHdpdGggdGhlIHNhbWUgTWVkaWNhcmUgQWR2YW50YWdlIHBsYW4gZm9yIGEgeWVh
ciBhZnRlciB0aGUgb3BlbiBlbnJvbGxtZW50IHBlcmlvZCBlbmRzLiBIb3dldmVyLCBjb25zdW1l
cnMgY2FuIHN3aXRjaCBpbnRvIGEgcGxhbiB3aXRoIGEgNS1zdGFyIHF1YWxpdHkgcmF0aW5nIGF0
IGFueSB0aW1lLCB3aXRob3V0IGhhdmluZyB0byB3YWl0IGZvciBvcGVuIGVucm9sbG1lbnQuIElu
IHRoZSBBa3JvbiBhcmVhLCBBdWx0Q2FyZSYjODIxNztzIFByaW1lVGltZSBIZWFsdGggcGxhbnMg
ZWFybmVkIGZpdmUgc3RhcnMuIDwvcD48cD5UbyBnZXQgbW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBvciBmaW5k
IG91dCB3aGF0IHBoeXNpY2lhbnMgYXJlIGluY2x1ZGVkLCBnbyB0byA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3LnByaW1ldGltZWhlYWx0aHBsYW4uY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnByaW1ldGlt
ZWhlYWx0aHBsYW4uY29tPC9hPiBvciBwaG9uZSAzMzAtMzYzLTc0MDcuPC9wPjxwPkNvbnN1bWVy
cyBhbHNvIGhhdmUgdGhlIGZpcnN0IDQ1IGRheXMgb2YgdGhlIHllYXIgdG8gbGVhdmUgdGhlaXIg
ZXhpc3RpbmcgTWVkaWNhcmUgQWR2YW50YWdlIHBsYW4gYW5kIHJldmVydCBiYWNrIHRvIG9yaWdp
bmFsIE1lZGljYXJlLiBDb25zdW1lcnMgY291bGQgY2hvb3NlIGFub3RoZXIgTWVkaWNhcmUgUGFy
dCBEIHByZXNjcmlwdGlvbiBwbGFuIGJ1dCBub3QgYSBNZWRpY2FyZSBBZHZhbnRhZ2UgcGxhbiwg
d2hpY2ggb2ZmZXJzIGVuaGFuY2VkIGNvdmVyYWdlIGZvciBtZWRpY2FsIGNhcmUuPC9wPjxwPkZv
ciBxdWVzdGlvbnMgYWJvdXQgYW4gaW5zdXJhbmNlIHBsYW4gb2ZmZXJlZCB0aHJvdWdoIGFuIGVt
cGxveWVyLCBjb250YWN0IHlvdXIgY29tcGFueSYjODIxNztzIGh1bWFuIHJlc291cmNlcyBkZXBh
cnRtZW50LjwvcD48cD48L3A+PHA+UTogSWYgSSBhbSBhIHBhdGllbnQgYW5kIEkgY29tZSB0byBh
IFN1bW1hIEVSLCBhbSBJIGdvaW5nIHRvIGhhdmUgdG8gd2FpdCBsb25nZXIgdGhhbiBiZWZvcmU/
PC9wPjxwPlN1bW1hIHJlc3BvbnNlOiAmIzgyMjA7Tm8uIFdhaXQgdGltZXMgZHVyaW5nIHRoZSBm
aXJzdCBmZXcgZGF5cyBvZiB0aGUgRUQgW2VtZXJnZW5jeSBkZXBhcnRtZW50XSB0cmFuc2l0aW9u
IHdlcmUgaW5jcmVhc2VkIGJ1dCBoYXZlIHJldHVybmVkIHRvIG5vcm1hbC4gRm9yIGV4YW1wbGUs
IHRoZSBtb3N0IHJlY2VudCBhdmFpbGFibGUgZGF0YSBmcm9tIHRoZSBBa3JvbiBDaXR5IEVEIG9u
IEphbi4gMTggc2hvd3MgMjY4IHBhdGllbnRzIHRyZWF0ZWQgd2l0aCBhbiBhdmVyYWdlIGRvb3It
dG8tZG9jdG9yIHRpbWUgb2YgbmluZSBtaW51dGVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWRkaXRpb25hbCBp
bmZvOiBDbGV2ZWxhbmQgQ2xpbmljIEFrcm9uIEdlbmVyYWwgc3Bva2VzbWFuIEpvZSBNaWxpY2lh
IHNhaWQgd2FpdCB0aW1lcyBhbmQgdHJhZmZpYyB3ZXJlIGhpZ2ggaW4gaXRzIGRvd250b3duIGNh
bXB1cyBlbWVyZ2VuY3kgZGVwYXJ0bWVudCBmb3IgYSBmZXcgZGF5cyBkdXJpbmcgdGhlIGZpcnN0
IHdlZWsgb2YgSmFudWFyeSwgYnV0IG92ZXJhbGwgdm9sdW1lcyB3ZXJlIGFib3V0IHRoZSBzYW1l
IGFzIGxhc3QgeWVhci4gSG93ZXZlciwgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aHJlZSB3ZWVrcyBvZiBKYW51
YXJ5LCBNaWxpY2lhIHNhaWQgdm9sdW1lIGF0IGFsbCBmaXZlIG9mIGl0cyBlbWVyZ2VuY3kgcm9v
bXMgaGF2ZSBiZWVuIGhpZ2hlciB0aGFuIG5vcm1hbC4gTWlsaWNpYSBzYWlkIHRoZXJlIGNvdWxk
IGJlIGEgbnVtYmVyIG9mIHJlYXNvbnMgZm9yIHRoZSBpbmNyZWFzZSwgc2F5aW5nIGl0IGlzIGFs
d2F5cyBhIGJ1c3kgdGltZSBvZiB5ZWFyLjwvcD48cD48L3A+PHA+UTogU2hvdWxkIEkgd29ycnkg
dGhhdCBteSBkb2N0b3IgaXMgZ29pbmcgdG8gbG9zZSBob3NwaXRhbCBwcml2aWxlZ2VzIG9yIGJl
IGZpcmVkIGlmIGhlIG9yIHNoZSBoYXMgYmVlbiBvdXRzcG9rZW4gYWJvdXQgd2hhdCYjODIxNztz
IGdvaW5nIG9uIHdpdGggU3VtbWE/PC9wPjxwPlN1bW1hIHJlc3BvbnNlOiAmIzgyMjA7Tm8uJiM4
MjIxOzwvcD48cD5CZXR0eSBMaW4tRmlzaGVyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtJiM4
MjMyOzM3MjQgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b20iPmJsaW5maXNoZXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3c8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JsaW5maXNoZXJBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsm
IzY0O2JsaW5maXNoZXJBQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vJiM4MjMyO0JldHR5TGluRmlzaGVyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS8mIzgyMzI7QmV0dHlMaW5GaXNoZXJBQko8L2E+LiBTdG9yaWVz
IGF0IG9oaW8uY29tL2JldHR5LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.