All CATEGORIES
☰ Menu

Health care

Talking money with the hospital trying to treat you

By Tom Murphy
Associated Press

Published: June 8, 2017 - 07:48 PM | Updated: June 8, 2017 - 09:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Margie Barton, a financial counselor at the IU Health Melvin and Bren Simon Cancer Center, works in her office, Wednesday in Indianapolis. Barton helps to explain how health benefits works once patients arrive at the hospital. Shrinking insurance coverage and soaring treatment costs can swamp patients with piles of unexpected bills. (AP Photo/Darron Cummings)


MORE IN BUSINESS

counsel08cut_01 Darron Cummings - AP
Talking money with the hospital trying to treat you

INDIANAPOLIS: The financial counselor will see you now.

Yahoo_Under_Verizon_02706.jpg-2472a_00~1
How Verizon hopes to grab digital ad dollars with Yahoo
U.S. household wealth ticks up 1.4 percent to $94.8 trillion
J.M. Smucker Co. reports a drop in net income, but adjusted earnings per share beat analysts’ expectations
Business news briefs — June 9
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next