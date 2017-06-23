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Construction

Tallest building west of Mississippi River is opening in LA

Associated Press

Published: June 23, 2017 - 06:43 PM
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Downtown buildings are reflected in the newly build Wilshire Grand Center in Los Angeles on Thursday. The 73-story, 1,100-foot-high (335.3 meters) Wilshire Grand Center, the tallest building west of the Mississippi, opens Friday, celebrating with lights and fanfare in a once-stodgy downtown that has erupted in new skyscrapers. (AP Photo/Richard Vogel)


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