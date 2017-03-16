Target is counting on Victoria Beckham to spice up sales

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IFRhcmdldCBpcyBjb3VudGluZyBvbiBWaWN0b3JpYSBCZWNraGFtIHRvIHNw
aWNlIHVwIHNhbGVzLjwvcD48cD5UaGUgcG9wLXN0YXItdHVybmVkIGRlc2lnbmVyIGFuZCBUYXJn
ZXQgdGVhc2VkIGxvb2tzIFdlZG5lc2RheSBmcm9tIGEgbGltaXRlZC10aW1lIGNvbGxhYm9yYXRp
b24gdGhhdCBnbyBvbiBzYWxlIG5leHQgbW9udGgsIGhpZ2hsaWdodGluZyBob3QtcGluayBwYW50
cyBzdWl0cyBhbmQgd2hpbXNpY2FsIGJsYWNrLWFuZC13aGl0ZSBkcmVzc2VzLiBUaGUgMjAwIGl0
ZW1zIHByaWNlZCBmcm9tICQ2IHRvICQ3MCBhbHNvIGluY2x1ZGUgdG9wcywgdHJvdXNlcnMgYW5k
IHJvbXBlcnMgZm9yIHdvbWVuLCBhcyB3ZWxsIGFzIHNvbWUgbWF0Y2hpbmcgY2hpbGRyZW4mIzgy
MTc7cyBpdGVtcy4gSXQmIzgyMTc7cyB0aGUgZmlyc3QgZm9yYXkgaW50byBjaGlsZHJlbiYjODIx
NztzIHdlYXIgZm9yIEJlY2toYW0sIHRoZSBmb3JtZXIgU3BpY2UgR2lybCB3aG8gbGF1bmNoZWQg
aGVyIG5hbWVzYWtlIGZhc2hpb24gYnJhbmQgaW4gMjAwOC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2FudGVk
IHRvIG9mZmVyIGEgY29sbGVjdGlvbiBvZiBjbG90aGVzIHRvIHdvbWVuIHdobyBlaXRoZXIgY291
bGRuJiM4MjE3O3QgYWZmb3JkIGRlc2lnbmVyIHByaWNlcyBvciBkaWRuJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0
byBwYXkgZGVzaWduZXIgcHJpY2VzLCYjODIyMTsgQmVja2hhbSB0b2xkIFRoZSBBc3NvY2lhdGVk
IFByZXNzLiAmIzgyMjA7VGFyZ2V0IGlzIGFib3V0IGJlaW5nIGluY2x1c2l2ZSBhbmQgdGhhdCBp
cyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCBpcyB2ZXJ5IGltcG9ydGFudCB0byBtZSBhcyBhIGJyYW5kIGFzIHdl
bGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UYXJnZXQgYW5ub3VuY2VkIHRoZSBjb2xsYWJvcmF0aW9uIGluIE9j
dG9iZXIsIGFuZCB0aGUgaXRlbXMgd2lsbCBiZSBhdmFpbGFibGUgQXByaWwgOS48L3A+PHA+QmVj
a2hhbSwgbm90aW5nIHRoYXQgdGhlIGNvbGxlY3Rpb24gYWxzbyBpbmNsdWRlcyBpdGVtcyBsaWtl
IGNvbG9yaW5nIGJvb2tzLCBzYXlzIHRoZSBpbnNwaXJhdGlvbiB3YXMgdGhlIHRoaW5ncyBzaGUg
YW5kIGhlciBkYXVnaHRlciBIYXJwZXIgZG8gdG9nZXRoZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIx
NztzIHJlYWxseSBhYm91dCBtZSBhbmQgaGVyIGFuZCBvdXIgcmVsYXRpb25zaGlwIGFuZCBvdXIg
c2hhcmVkIGV4cGVyaWVuY2UsJiM4MjIxOyBCZWNraGFtIHNhaWQuPC9wPjxwPlRhcmdldCBwaW9u
ZWVyZWQgdGhlc2UgZGVzaWduZXIgcGFydG5lcnNoaXBzIGluIHRoZSAxOTkwcyBidXQgaGFzIHNl
ZW4gdGhlIGZvcm11bGEgY29waWVkIHNpbmNlIHRoZW4gYnkgY29tcGV0aXRvcnMgbGlrZSBsaWtl
cyBvZiBIJmFtcDtNIGFuZCBHYXAuIFRoZXNlIGxpbWl0ZWQtdGltZSBjb2xsYWJvcmF0aW9ucyBj
YW4gaWduaXRlIGludGVyZXN0IGluIGJyYW5kLCBidXQgY29tZSB3aXRoIHJpc2tzIGFzIHdlbGwu
IERlbWFuZCBmb3IgdGhlIDIwMTEgY29sbGVjdGlvbiB3aXRoIEl0YWxpYW4gZGVzaWduZXIgTWlz
c29uaSBkcmV3IGZyZW56aWVkIGNyb3dkcyBhbmQgb3ZlcndoZWxtZWQgdGhlIHdlYiBzaXRlLCBh
bmdlcmluZyBzaG9wcGVycy4gT3IgdGhlIGNvbGxlY3Rpb25zIG1pZ2h0IG5vdCBiZSBhIGh1Z2Ug
aGl0IHdpdGggc2hvcHBlcnMsIGFzIHdhcyB0aGUgY2FzZSB3aXRoIHRoZSBNYXJpbWVra28gQ29s
bGVjdGlvbiBsYXN0IHllYXIuPC9wPjxwPlRoZSBsYXRlc3QgbGF1bmNoIGNvbWVzIGFzIHRoZSBN
aW5uZWFwb2xpcy1iYXNlZCBjaGFpbiBpcyB0cnlpbmcgdG8gcmV2IHVwIHNhbGVzIGFuZCB0cmFm
ZmljIGFmdGVyIGl0cyByZWludmVudGlvbiBsb3N0IG1vbWVudHVtLiBUYXJnZXQgaGFzIGJlZW4g
c3BydWNpbmcgdXAgaXRzIGZhc2hpb25zIGFuZCBpdHMgaG9tZSBmdXJuaXNoaW5ncywgYnV0IGl0
JiM4MjE3O3Mgd3Jlc3RsaW5nIHdpdGggc3RpZmZlciBjb21wZXRpdGlvbiBhbmQgYW4gaW5jcmVh
c2luZyBzaGlmdCB0byBzaG9wcGluZyBvbmxpbmUuPC9wPjxwPk1hcmsgVHJpdHRvbiwgVGFyZ2V0
JiM4MjE3O3MgY2hpZWYgbWVyY2hhbmRpc2luZyBvZmZpY2VyLCBzYWlkIEJlY2toYW0gaGFzIGJl
ZW4gdmVyeSBpbnZvbHZlZCwgZnJvbSB0aGUgZGVzaWduIG9mIHRoZSBjb2xsZWN0aW9uIHRvIHRo
ZSBtYXJrZXRpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTaGUgcmVhbGx5IGhhcyBhbiBleWUgZm9yIGRldGFp
bCwmIzgyMjE7IFRyaXR0b24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1NoZSYjODIxNztzIHN1cGVyLWNvbGxhYm9y
YXRpdmUgYW5kIGVuZ2FnZWQuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.