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Tax season is here — with headaches for small businesses

By Joyce M. Rosenberg
Associated Press

Published: January 27, 2017 - 05:55 PM
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Christina Divigard, managing director at advertising agency Valvespring, poses for a portrait at her office in Midtown Manhattan. When Divigard started the agency, she bought accounting software and began keeping the companys books herself. When tax season arrived, she discovered that out of inexperience, shed incorrectly entered some information and misclassified some types of deductions. It took two weeks to get her books in order. Divigard subsequently hired a bookkeeper and set up a system that has reduced the chance of errors. (AP Photo/Mary Altaffer)


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