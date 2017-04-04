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IRS to use private debt collectors amid huge telephone scam

By Stephen Ohlemacher
Associated Press

Published: April 4, 2017 - 07:12 PM
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In this photo taken Aug. 19, 2015, the Internal Revenue Service Building in Washington. The IRS says it is once again using private debt collectors to go after tax delinquents. The resumption of the program comes amid a wave of telephone scams in which fake IRS agents try to con innocent taxpayers out of their money. (AP Photo/Andrew Harnik)


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