Teachers cash in, big time, by putting lessons up for sale

PHA+TWlzcyBLaW5kZXJnYXJ0ZW4gaXMgaW4gdGhlIG1pbGxpb24tZG9sbGFyIGNsdWIuIFNvIGFy
ZSBMb3ZpbiBMaXQsIHRoZSBNb2ZmYXR0IEdpcmxzIGFuZCBhYm91dCBhIGRvemVuIG90aGVyIHRl
YWNoZXItZW50cmVwcmVuZXVycyB3aG8gYXJlIHNwaW5uaW5nIHJlYWRpbmcsIG1hdGgsIHNjaWVu
Y2UgYW5kIHNvY2lhbCBzdHVkaWVzIGludG8gZ29sZCBieSBzZWxsaW5nIHRoZWlyIGxlc3NvbiBw
bGFucyBvbmxpbmUgdG8gZmVsbG93IHRlYWNoZXJzIGFyb3VuZCB0aGUgd29ybGQuPC9wPjxwPkRl
c3BpdGUgd29ycmllcyBmcm9tIHNvbWUgZWR1Y2F0b3JzLCBzdWNoIG9ubGluZSBtYXJrZXRwbGFj
ZXMgYXJlIGJvb21pbmcsIGRyaXZlbiBieSByaXNpbmcgc3RhbmRhcmRzIGFuZCB0aGUgd2lsbGlu
Z25lc3Mgb2YgdGVhY2hlcnMgdG8gcGF5IG91dCBvZiB0aGVpciBvd24gcG9ja2V0cyBmb3IgY2xh
c3Nyb29tLXRlc3RlZCBtYXRlcmlhbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGFtIHNvIHRoYW5rZnVsIGFu
ZCBibGVzc2VkIHRoYXQgaXQgY2FtZSBpbnRvIG15IGxpZmUgYW5kIHRoYXQgbXkgcGFzc2lvbiBh
bmQgY2FyZWVyIGNhbiBraW5kIG9mIG1lc2ggaW50byBvbmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIE1pc3MgS2lu
ZGVyZ2FydGVuLCBha2EgSGFkYXIgSGFydHN0ZWluLCAzMiwgb2YgTGFrZSBGb3Jlc3QsIENhbGlm
Liwgd2hvIHNheXMgc2hlIGhhcyBlYXJuZWQgbW9yZSB0aGFuICQxIG1pbGxpb24gaW4gc2FsZXMg
b3ZlciB0aGUgcGFzdCBzaXggeWVhcnMsIGVub3VnaCB0byB0YWtlIHRoaXMgeWVhciBhbmQgbWF5
YmUgdGhlIG5leHQgZmV3IG9mZiBmcm9tIGhlciB0ZWFjaGluZyBqb2IgdG8gYmUgd2l0aCBoZXIg
bmV3Ym9ybiBkYXVnaHRlci48L3A+PHA+SGVyIG1vcmUgdGhhbiAzMDAgb2ZmZXJpbmdzIG9uIHRo
ZSBwb3B1bGFyIFRlYWNoZXJzIFBheSBUZWFjaGVycyBzaXRlIHJhbmdlIGZyb20gZnJlZSBhbHBo
YWJldCBmbGFzaCBjYXJkcyBhbmQgYSAkMS41MCBQb3BzaWNsZSBwYXJ0eSBjb3VudGluZyBhY3Rp
dml0eSB0byBhICQxMjAgZnVsbC15ZWFyIHVuaXQgb24gbWF0aCBhbmQgbGl0ZXJhY3ksIGFsbCBv
ZiB0aGVtIHByb21vdGVkIG9uIGhlciBibG9nIGFuZCBzb2NpYWwgbWVkaWEgYWNjb3VudHMuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtZb3UgZGVmaW5pdGVseSBoYXZlIHRvIGxvb2sgYXQgaXQgYXMgYW5vdGhlciBm
dWxsLXRpbWUgam9iLCYjODIyMTsgc2hlIHNhaWQuICYjODIyMDtZb3UgaGF2ZSB0byBwdXQgYSBs
b3Qgb2YgZWZmb3J0IGludG8gaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UZWFjaGVycyBQYXkgVGVhY2hlcnMg
Y29udGVuZHMgdGhhdCBpdCBoaXQgYSBtaWxlc3RvbmUgbGFzdCB5ZWFyLCB3aGVuIGl0cyA4MCww
MDAgY29udHJpYnV0b3JzIGVhcm5lZCBtb3JlIHRoYW4gJDEwMCBtaWxsaW9uLCBhbmQgdGhhdCBh
dCBsZWFzdCBhIGRvemVuIGhhdmUgYmVjb21lIG1pbGxpb25haXJlcyBzaW5jZSB0aGUgc2l0ZSBs
YXVuY2hlZCBhIGRlY2FkZSBhZ28uIE90aGVyIG1ham9yIHNpdGVzLCBpbmNsdWRpbmcgVGVhY2h3
aXNlIGFuZCBUZWFjaGVyJiM4MjE3O3MgTm90ZWJvb2ssIGFuZCByZWNlbnRseSBzdWNoIGNvcnBv
cmF0ZSBwbGF5ZXJzIGFzIEhvdWdodG9uIE1pZmZsaW4gSGFyY291cnQgYW5kIEFtYXpvbiwgaGF2
ZSBsYXVuY2hlZCBzaXRlcyBvZiB0aGVpciBvd24uPC9wPjxwPkJ1dCBzb21lIGVkdWNhdG9ycyB3
b3JyeSB0aGUgaW5jcmVhc2luZyBtb25ldGl6aW5nIG9mIGxlc3NvbnMgd2lsbCBzdGlmbGUgdGhl
IGxvbmdzdGFuZGluZyBwcmFjdGljZSBvZiB0ZWFjaGVycyBmcmVlbHkgc2hhcmluZyB0aGVpciBp
ZGVhcy4gQW5kIGxlZ2FsIGV4cGVydHMgcXVlc3Rpb24gd2hldGhlciB0ZWFjaGVycyBhY3R1YWxs
eSBoYXZlIG93bmVyc2hpcCBvZiB0aGUgbGVzc29ucyB0aGV5IGFyZSBzZWxsaW5nLjwvcD48cD5G
b3IgdGVhY2hlcnMgYnV5aW5nIHRoZSBtYXRlcmlhbHMsIGhvd2V2ZXIsIGl0JiM4MjE3O3MgYSBt
YWpvciB0aW1lIHNhdmVyLCBhbGxvd2luZyB0aGVtIHRvIHJlY2xhaW0gdGhlIG5pZ2h0cyBhbmQg
d2Vla2VuZHMgb3RoZXJ3aXNlIHNwZW50IHN0YXJ0aW5nIGxlc3NvbnMgZnJvbSBzY3JhdGNoLCBv
ZnRlbiBmb3Igbm8gbW9yZSB0aGFuIHRoZSBwcmljZSBvZiB0aGVpciBtb3JuaW5nIGNvZmZlZS48
L3A+PHA+QW5uIEFyYm9yLCBNaWNoLiwgbWlkZGxlIHNjaG9vbCB0ZWFjaGVyIFNhbWFudGhhIEN1
Y3Ugc2FpZCB0aGF0IHdoZW4gc2hlIGZpcnN0IHN0YXJ0ZWQgdGVhY2hpbmcgdGhyZWUgeWVhcnMg
YWdvLCBzaGUgY3JlYXRlZCBoZXIgb3duIG1hdGVyaWFscyBidXQgd2FzIHN3YXllZCBieSBjb2xs
ZWFndWVzIHdobyBtYWRlIGEgY29tcGVsbGluZyBhcmd1bWVudDogJiM4MjIwO1doeSBhcmUgeW91
IHJlaW52ZW50aW5nIHRoZSB3aGVlbD8mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNoZSBoYXMgc2luY2UgYm91Z2h0
IGFib3V0IDEyMCByZXNvdXJjZXMgYW5kIGdvdHRlbiAxMzIgb3RoZXJzIGZyb20gVGVhY2hlcnMg
UGF5IFRlYWNoZXJzJiM4MjE3OyBmcmVlIG9mZmVyaW5ncy48L3A+PHA+Q3VjdSBlc3RpbWF0ZWQg
dGhhdCBoZXIgcHJlcCB0aW1lIGZvciBzY2hvb2wgcGx1bW1ldHMgZnJvbSAyMCB0byAzMCBob3Vy
cyBhIHdlZWsgdG8gdHdvIGhvdXJzIGlmIHNoZSBjYW4gZmluZCB3aGF0IHNoZSBuZWVkcyBvbmxp
bmUuPC9wPjxwPkF0IFRlYWNoZXJzIFBheSBUZWFjaGVycywgdGVhY2hlcnMgc2V0IHRoZWlyIG93
biBwcmljZXMgZm9yIDIuNSBtaWxsaW9uIHJlc291cmNlcyBhbmQgZ2l2ZSBhIGNvbW1pc3Npb24g
dG8gdGhlIHNpdGUuIFdpdGggYSAkNTkuOTUgcHJlbWl1bSBtZW1iZXJzaGlwLCB0aGUgY29tbWlz
c2lvbiBpcyAxNSBwZXJjZW50LiBXaXRoIGEgZnJlZSBiYXNpYyBtZW1iZXJzaGlwLCBpdCYjODIx
NztzIDQwIHBlcmNlbnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtNeSBmaXJzdCBzYWxlIHdhcyA4MCBjZW50cy4g
SXQgd2FzIHRoZSBiZXN0IDgwIGNlbnRzIEkmIzgyMTc7dmUgbWFkZSBpbiBteSBlbnRpcmUgbGlm
ZSEmIzgyMjE7IHNhaWQgTWFyeSBCZXRoIE5lcm9uZSwgd2hvIGhhcyBiZWVuIHN0b2NraW5nIGhl
ciBvbmxpbmUgc3RvcmUsIEJyYWluIFdhdmVzIEluc3RydWN0aW9uLCBvbiB0aGUgc2l0ZSB3aXRo
IHdyaXRpbmcsIHBvZXRyeSBhbmQgb3RoZXIgZXhlcmNpc2VzIGZvciB0aHJlZSB5ZWFycyBhZnRl
ciBidWRnZXQgY3V0cyBlbGltaW5hdGVkIGhlciBqb2IgYXMgYSBtaWRkbGUtc2Nob29sIGxhbmd1
YWdlIGFydHMgdGVhY2hlciBuZWFyIFJvY2hlc3RlciwgTi5ZLjwvcD48cD5UZWFjaGVycyB0cnVz
dCBhbmQgc3VwcG9ydCBvdGhlciB0ZWFjaGVycywgc2F5cyBIYW5uYSBIdWRzb24sIGVkaXRvcmlh
bCBkaXJlY3RvciBvZiB0aGUgV2UgQXJlIFRlYWNoZXJzIG9ubGluZSBidWxsZXRpbiBib2FyZCwg
YW5kIGFjY2Vzc2luZyBpbmRpdmlkdWFsIHJlc291cmNlcyBmcm9tIHRoZSB3ZWIgaXMgbGVzcyBl
eHBlbnNpdmUgYW5kIGVhc2llciB0aGFuIGdvaW5nIHRvIHRoZSBkaXN0cmljdCBmb3IgbmV3IHRl
eHRib29rcyBvciByZXNvdXJjZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIb25lc3RseSwgaXQmIzgyMTc7cyBn
b2luZyBhZnRlciB0aGUgbW9uZXkgdGhhdCB0ZWFjaGVycyBhcmUgc3BlbmRpbmcgb3V0IG9mIHRo
ZWlyIG93biBwb2NrZXRzIG9uIHRoZWlyIGNsYXNzcm9vbSwmIzgyMjE7IEh1ZHNvbiBzYWlkLjwv
cD48cD5CdXQgQm9iIEZhcnJhY2UsIHNwb2tlc21hbiBmb3IgdGhlIE5hdGlvbmFsIEFzc29jaWF0
aW9uIG9mIFNlY29uZGFyeSBTY2hvb2wgUHJpbmNpcGFscywgc2F5cyB0YWtpbmcgJiM4MjIwO3By
b3ByaWV0YXJ5IHJpZ2h0cyBvdmVyIGlkZWFzIGFuZCBsZXNzb25zJiM4MjIxOyBjb3VsZCBkaXNy
dXB0IHRoZSB0cmFkaXRpb25hbCBjb2xsYWJvcmF0aXZlIGF0bW9zcGhlcmUgb2Ygc2Nob29scy4g
JiM4MjIwO1lvdSB3YW50IHRlYWNoZXJzIHRvIGNvbGxhYm9yYXRlIGFuZCBzaGFyZSBpZGVhcyBm
cmVlbHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBmYWN0LCBzb21lIHNjaG9vbCBkaXN0cmljdHMgaGF2ZSBs
YW5ndWFnZSBpbiB0aGVpciB0ZWFjaGluZyBjb250cmFjdHMgdGhhdCBiYXIgdGVhY2hlcnMgZnJv
bSBzZWxsaW5nIHRoZWlyIGxlc3NvbiBwbGFucy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.