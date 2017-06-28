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Labor

Teamsters strike at Akron Coca-Cola distribution plant

Beacon Journal staff report

Published: June 28, 2017 - 05:19 PM | Updated: June 29, 2017 - 03:28 PM
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A striking member of Teamsters Local 24 pickets on Tripplett Boulevard outside of the Coca Cola Bottling Company plant on Wednesday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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