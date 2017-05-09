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Teen’s plea for free Wendy’s chicken nuggets sets retweet record

Associated Press

Published: May 9, 2017 - 10:53 AM | Updated: May 9, 2017 - 10:54 AM
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FILE - This Friday, March 21, 2014, file photo, shows a Wendy's restaurant in Providence, R.I. A Twitter plea from a Nevada teen for a year free chicken nuggets from Wendys became the most retweeted tweet of all time on May 9, 2017. (AP Photo/Michael Dwyer, File)


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