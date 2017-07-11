All CATEGORIES
☰ Menu

Tesla adding service centers as Model 3 goes on sale

Associated Press

Published: July 11, 2017 - 12:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

This image provided by Tesla Motors shows the Tesla Model 3 sedan. Electric automaker Tesla has produced its first Model 3 sedan, a highly anticipated car because it carries a relatively low sticker price. On Saturday, July 8, 2017, CEO Elon Musk tweeted pictures of the car, which will cost $35,000 and can travel 215 miles on a single electric charge. A $7,500 federal tax credit for electric vehicles would lower the cost to $27,500. (Courtesy of Tesla Motors via AP)


MORE IN BUSINESS

akrondish12cut PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron Dish: Italian fests in Akron and Falls; Bravo! becomes Brio Coastal Bar & Kitchen; Howie’s offers Pav’s drinks for grownups - 7:47 PM

The Italians are coming — with glorious food — to downtown Akron.

mercy12cut
Interim leader named to head Canton’s Mercy Medical Center - 7:46 PM
firestone12cut
U.S. buyout firm Apollo to buy ClubCorp, owner of Firestone Country Club, for $1.1 billion - 7:46 PM
Business news briefs — July 12 - 7:46 PM
consumer11
Charge! U.S. consumers boost borrowing in May
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next