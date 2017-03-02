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The bump isn’t just Trump: What’s driving the stock rally

By Stan Choe
Associated Press

Published: March 2, 2017 - 08:08 PM
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A board above the trading floor of the New York Stock Exchange shows the Dow Jones industrial average closing number above 21,000, Wednesday. Banks and other financial companies led U.S. stocks sharply higher, pushing the Dow Jones industrial average to close above 21,000 points for the first time. (AP Photo/Richard Drew)


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