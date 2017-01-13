The complete 9-point leader tuneup

PHA+UmVhZHkgdG8gYmVjb21lIGEgc2xpZ2h0bHkgZGlmZmVyZW50IHBlcnNvbiB0aGFuIHRoZSBv
bmUgd2hvIHdhbGtlZCBpbiB0aGUgZG9vciB0aGlzIG1vcm5pbmc/IExldCYjODIxNztzIGdvIGZy
b20gaGVhZCB0byB0b2UsIHN0ZW0gdG8gc3Rlcm4sIGFuZCBnaXZlIHlvdSBhIG5pbmUtcG9pbnQg
bGVhZGVyc2hpcCB0dW5ldXAgdG8gc2hhcGUgeW91ciBpbWFnZSBpbnRvIHNvbWV0aGluZyBhIGxp
dHRsZSBtb3JlIGltcGFjdGZ1bCB0aGFuIHRoZSBqb2IgdGl0bGUgZXRjaGVkIG9uIHlvdXIgZG9v
ci48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4xLiBZb3VyIHZvaWNlLjwvc3Ryb25nPiBGb3Igb25lIHdlZWssIHVz
ZSB5b3VyIHNtYXJ0cGhvbmUgdG8gcmVjb3JkIHNvbWUgcmFtYmxpbmcgdGhvdWdodHMgYXQgdGhl
IGVuZCBvZiB0aGUgZGF5IGFib3V0IGhvdyB0aGUgZGF5IHdlbnQuIExpc3RlbiB0byB5b3VyIGNv
bXBpbGF0aW9uIGFuZCB5b3UgbWF5IGJlIHN0cnVjayBieSB0ZW5kZW5jaWVzIHlvdSBuZXZlciBy
ZWFsaXplZCB5b3UgaGFkLjwvcD48cD48c3Ryb25nPjIuIFlvdXIgY2xvdGhlcy48L3N0cm9uZz4g
Tm8gb25lIGtub3dzIHF1aXRlIGhvdyB0byBmZWVsIGFib3V0IHRoZSBib3NzIHdobyBkcmVzc2Vz
IGNvbXBsZXRlbHkgdW5saWtlIGV2ZXJ5b25lIGVsc2U7IHNvbWUgdGhpbmsgc3VjaCBzdHlsZSBp
cyB0b28gcXVpcmt5LCB0b28gc3RyYW5nZS4gQSBzYWZlciBiZXQgaXMgdG8gZm9sbG93IHRoZSBo
ZXJkIHdoaWxlIGFkZGluZyBhIHNpbmdsZSBmbG91cmlzaCB0byB5b3VyIGxvb2sgdG8gbWFrZSB0
aGVtIHJlbWVtYmVyIHlvdS4gQSB1bmlxdWUgcGluLCBhIGJvbGQgdGllICYjODIxMjsgdGhlc2Ug
c3RpY2sgaW4gdGhlIG1lbW9yeS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4zLiBZb3VyIHNpZ25vZmYuPC9zdHJv
bmc+IENvbnNpZGVyIGRpdGNoaW5nIHRoZSBjbGV2ZXIgdGFnbGluZSB5b3UgYXBwZW5kIHRvIHlv
dXIgZW1haWwgc2lnbmF0dXJlLiBUaG9zZSB5b3Ugd3JpdGUgdG8gb2Z0ZW4gYXJlIHNpY2sgb2Yg
bG9va2luZyBhdCBpdDsgb3RoZXJzIG1heSB0aGluayB5b3UmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvbyBo
YXJkIHRvIGJyYW5kIHlvdXJzZWxmLjwvcD48cD48c3Ryb25nPjQuIFlvdXIgc2hvdy48L3N0cm9u
Zz4gRG9uJiM4MjE3O3QgYmUgbGlrZSBldmVyeW9uZSBlbHNlIGFuZCBzZXJ2ZSBhcyBhIHdlYWsg
c2VydmFudCB0byB5b3VyIFBvd2VyUG9pbnQgc2xpZGVzLiBTZXQgeW91cnNlbGYgYSBydWxlOiBE
b24mIzgyMTc7dCBicmluZyBpbiBhbnkgdmlzdWFscyB3aGF0c29ldmVyIHVudGlsIHlvdSYjODIx
NztyZSBhdCBsZWFzdCAyMCBwZXJjZW50IGludG8gYSBzcGVlY2guIDwvcD48cD48c3Ryb25nPjUu
IFlvdXIgc2NobW9vemluZy48L3N0cm9uZz4gQmUgc3Ryb25nIHdpdGggeW91ciBncmVldGluZ3Mg
dG8gc3RyYW5nZXJzLiBNZW1vcml6ZSBhIHNpbXBsZSBvcGVuaW5nIGxpbmUgZm9yIHlvdXJzZWxm
IHRoYXQgZGVtYW5kcyBkZXRhaWwgc28gdGhhdCB0aGUgY29udmVyc2F0aW9uIGZsb3dzIGltbWVk
aWF0ZWx5LjwvcD48cD48c3Ryb25nPjYuIFlvdXIgY3JlZC48L3N0cm9uZz4gQWx3YXlzIGhhdmUg
YSBmYWlsdXJlIHN0b3J5IGluIHlvdXIgYmFjayBwb2NrZXQgdG8gaW5zcGlyZSBhbmQgYW11c2Uu
IEEgdHJ1ZSB0YWxlIG9mIHBlcnNvbmFsIG1pc2FkdmVudHVyZSBsZW5kcyB5b3UgaHVtaWxpdHks
IGRpc3BsYXlzIGEgc2Vuc2Ugb2YgaHVtb3IsIHRlbGxzIHBlb3BsZSB5b3UgbGVhcm4gZnJvbSB5
b3VyIG1pc3Rha2VzLCBhbmQgZXh1ZGVzIGhvbmVzdHkuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+Ny4gWW91ciBw
cmVzZW5jZS48L3N0cm9uZz4gU3RhcnRpbmcgYSBtZWV0aW5nIHdpdGhvdXQgeW91ciBzbWFydHBo
b25lIG91dCB3aWxsIG1ha2UgeW91IHNlZW0gbW9yZSBwcmVzZW50LCBtb3JlIGF3YXJlLCBtb3Jl
IGVuZ2FnZWQgdGhhbiBvdGhlciBwZW9wbGUuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+OC4gWW91ciB3YWxrLjwv
c3Ryb25nPiBJZiB5b3UmIzgyMTc7cmUgbm90IGluIGEgaHVycnksIHRyeSBhIGdlbnVpbmUgYW1i
bGUgb25jZSBpbiBhIHdoaWxlLCBzdHJvbGxpbmcgZG93biB0aGUgaGFsbHdheSBsaWtlIHlvdSYj
ODIxNztyZSBnZW51aW5lbHkgaW50ZXJlc3RlZCBpbiB0aGUgc2lnaHRzIGFuZCBzb3VuZHMgb2Yg
dGhlIG9mZmljZS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz45LiBZb3VyIGhlYWQgc2hvdC48L3N0cm9uZz4gVGhp
bmsgaG93IG1hbnkgdGltZXMgcGVvcGxlIG9uIHRoZSBXZWIgYXJlIHNlZWluZyB5b3VyIG1haW4g
cHJvZmVzc2lvbmFsIHBpY3R1cmUuIE5vdyBzdGFyZSBhdCBpdCBmb3IgYSB3aGlsZS4gSXMgdGhp
cyB0aGUgcmVhbCB5b3U/IElzIHRoaXMgdGhlIGltYWdlIHlvdSB3YW50IHBlb3BsZSB0byB0YWtl
IGF3YXk/IE1ha2Ugc3VyZSBpdCBwcm9qZWN0cyBzb21lb25lIHdobyYjODIxNztzIGF1dGhlbnRp
YywgbW9kZXJuIGFuZCBpbiB0aGUgZHJpdmVyJiM4MjE3O3Mgc2VhdC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.