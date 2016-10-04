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The Latest: Google doubles down on hardware with new gadgets

Associated Press

Published: October 4, 2016 - 12:28 PM | Updated: October 4, 2016 - 02:33 PM
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FILE - In this May 18, 2016 file photo, Google vice president Mario Queiroz gestures while introducing the new Google Home device during the keynote address of the Google I/O conference in Mountain View, Calif. On Tuesday, Oct. 4, 2016, the search giant will ramp up its consumer electronics strategy with expected announcements of new gadgets including new smartphones and an internet-connected personal-assistant for the home similar to Amazons Echo speaker. All are intended to showcase Googles software and online services. (AP Photo/Eric Risberg, File)


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