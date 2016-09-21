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The Latest: Mylan CEO defends EpiPen prices

Associated Press

Published: September 21, 2016 - 04:04 PM | Updated: September 21, 2016 - 04:25 PM
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FILE - In this July 8, 2016, file photo, a pharmacist holds a package of EpiPens epinephrine auto-injector, a Mylan product, in Sacramento, Calif. Mylan CEO Heather Bresch is defending the cost for life-saving EpiPens and is offering no suggestion that there are plans to lower prices. Breschs prepared testimony was released by the House Oversight and Government Reform Committee ahead of her Sept. 21 appearance before the panel. (AP Photo/Rich Pedroncelli, File)


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