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The toughest challenge for self-driving cars? Human drivers

By Tom Krisher
Associated Press

Published: May 11, 2017 - 07:47 PM | Updated: May 11, 2017 - 11:30 PM
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In this April 2017, photo, drivers cross a double-yellow line as they queue up for a left turn onto a freeway, near Ann Arbor, Mich. In just a few years, well-mannered self-driving robotaxis will share the roads with reckless, law-breaking human drivers. The prospect is causing migraines for the people developing the robocars and is slowing their development. But experts say eventually the cars will coexist with human drivers on real roads. (AP Photo/Tom Krisher)


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