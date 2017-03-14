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Thirsty Dog Brewing celebrating 20 years; opening new taproom and kitchen near brewery

By Rick Armon Beacon Journal staff writer

Published: March 14, 2017 - 05:37 PM
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John Najeway, owner of the Thirsty Dog Brewing Co.holds the bottom of a barrel that will be used as a decoration as he talks about the new tasting room that is located in former Glen's Train Shop building on Friday in Akron. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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