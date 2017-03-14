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Thirsty Dog Brewing celebrating 20 years; opening new taproom and kitchen near brewery

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: March 14, 2017 - 05:37 PM | Updated: March 15, 2017 - 05:38 PM
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In this June 2014 file photo, Beer drinker Steven Reynolds of Wadsworth, comments on the idea that the Thirsty Dog Brewing Co. may move out of Akron because it is outgrowing its current building, during an interview in Akron. (Akron Beacon Journal file)


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