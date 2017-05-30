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Three Mile Island owner threatens to close ill-fated plant

By Marc Levy
Associated Press

Published: May 30, 2017 - 07:05 PM
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This May 22 photo shows the control room at the Three Mile Island nuclear power plant in Middletown, Pa. Exelon Corp., the owner of Three Mile Island, site of the United States' worst commercial nuclear power accident, said Monday, May 29 it will shut down the plant in 2019 without a financial rescue from Pennsylvania. (AP Photo/Matt Rourke)


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