Timken reports 71.2 percent increase in net income for second quarter

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFRpbWtlbiBDby4gcmVwb3J0ZWQgYW4gaW5jcmVhc2Ugb2YgNzEuMiBwZXJjZW50IGlu
IG5ldCBpbmNvbWUgaW4gaXRzIHNlY29uZCBxdWFydGVyLjwvcD48cD5UaGUgSmFja3NvbiBUb3du
c2hpcCBiZWFyaW5ncyBtYWtlciBhbmQgcG93ZXIgdHJhbnNtaXNzaW9uIGNvbXBhbnkgc2FpZCBp
dHMgaW1wcm92ZWQgZWFybmluZ3MgcmVmbGVjdGVkICYjODIyMDtpbXByb3ZlZCBkZW1hbmQgYWNy
b3NzIGluZHVzdHJpYWwgZW5kIG1hcmtldHMgbGVkIGJ5IG9mZi1oaWdod2F5IGFuZCBpbmR1c3Ry
aWFsIGRpc3RyaWJ1dGlvbiwgYXMgd2VsbCBhcyB0aGUgYmVuZWZpdCBvZiBhY3F1aXNpdGlvbnMu
JiM4MjIxOyBUaGUgZWFybmluZ3Mgd2VyZSBwYXJ0aWFsbHkgb2Zmc2V0IGJ5IGNvbnRpbnVlZCB3
ZWFrbmVzcyBpbiByYWlsLCB0aGUgY29tcGFueSBzYWlkLjwvcD48cD5Gb3IgdGhlIHNlY29uZCBx
dWFydGVyLCB0aGUgY29tcGFueSByZXBvcnRlZCBuZXQgaW5jb21lIG9mICQ4Mi41IG1pbGxpb24g
b3IgJDEuMDQgcGVyIHNoYXJlLiBUaGF0IGNvbXBhcmVzIHRvIG5ldCBpbmNvbWUgb2YgJDQ4LjIg
bWlsbGlvbiBvciA2MSBjZW50cyBwZXIgc2hhcmUgZm9yIHRoZSBzYW1lIHBlcmlvZCBhIHllYXIg
YWdvLiBFeGNsdWRpbmcgc3BlY2lhbCBpdGVtcywgYWRqdXN0ZWQgbmV0IGluY29tZSB3YXMgJDU0
IG1pbGxpb24gb3IgNjggY2VudHMgcGVyIHNoYXJlLCB1cCBmcm9tICQ0Ni44IG1pbGxpb24gb3Ig
NTkgY2VudHMgYSBzaGFyZSBhIHllYXIgYWdvLjwvcD48cD5UaGUgY29tcGFueSBhbHNvIHNhaWQg
aXQgY29tcGxldGVkIHRoZSBhY3F1aXNpdGlvbiBvZiBTaGFyb24gQ2VudGVyIGNsdXRjaCBtYWtl
ciBQVCBUZWNoIExMQywgYW5ub3VuY2VkIHRoaXMgc3ByaW5nIGFuZCBqdXN0IGNvbXBsZXRlZCBp
dHMgcmVjZW50IGFjcXVpc2l0aW9uIG9mIEdyb2VuZXZlbGQgR3JvdXAsICBhIE5ldGhlcmxhbmRz
IGNvbXBhbnkgdGhhdCBtYWtlcyBhdXRvbWF0aWMgbHVicmljYXRpb24gZGVsaXZlcnkgc3lzdGVt
cyBmb3Igb24gYW5kIG9mZi1yb2FkIG1vdG9yIHZlaGljbGVzLiBUaGUgY29tcGFueSBhbHNvIHJl
Y2VudGx5IGFubm91bmNlZCBpdHMgYWdyZWVtZW50IHRvIGFjcXVpcmUgSW5kaWEtYmFzZWQgQUJD
IEJlYXJpbmdzLCBMdGQuLCBhIG1hbnVmYWN0dXJlciBvZiByb2xsZXIgYmVhcmluZ3MgYW5kIHNs
ZXdpbmcgcmluZ3MuPC9wPjxwPlRpbWtlbiBhbHNvIHJhaXNlZCBpdHMgMjAxNyBvdXRsb29rLCBl
eHBlY3RpbmcgZWFybmluZ3Mgb2YgJDIuNjAgdG8gJDIuNzAgcGVyIHNoYXJlIGFuZCBhZGp1c3Rl
ZCBlYXJuaW5ncyBvZiAkMi41MCB0byAkMi42MCBwZXIgc2hhcmUuPC9wPjxwPlNoYXJlcyBvZiBU
aW1rZW4gd2VyZSBkb3duICQzLjU1ICg3LjEgcGVyY2VudCkgdG8gJDQ1LjgwIGF0IG1hcmtldCYj
ODIxNztzIGNsb3NlIFdlZG5lc2RheS4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.