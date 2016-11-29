All CATEGORIES
☰ Menu

Toy company Simplay3 opens a preview store at Hudson’s First & Main

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: November 29, 2016 - 03:51 PM | Updated: November 30, 2016 - 05:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Mary Beth Miller (left) and Katherine Astrino take a peek inside the Simplay3 Preview Store in Hudsons First & Main on Tuesday. On the left, the Game Day Push About Helmet, is available for $79.99. | Phil Masturzo/Akron Beacon Journal photos


MORE IN BUSINESS

akrondish23_wm_05 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
New West Point Market to open at noon Thursday in Fairlawn

A venerable Akron grocer is reopening its doors to shoppers Thursday after a nearly yearlong absence.

Western Reserve Hospital battle rages on, even after jury verdict
gas01
EPA to keep strict fuel economy standards in place
Business news briefs — Dec. 1
Fed reports slight economic boost in Ohio, modest growth around nation in new Beige Book survey
MORE IN BUSINESS >
 
Prev Next

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next