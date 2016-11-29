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Toy company Simplay3 opens a preview store at Hudson’s First & Main

By Betty Lin-Fisher
Beacon Journal business writer

Published: November 29, 2016 - 03:51 PM | Updated: November 30, 2016 - 05:49 PM
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Mary Beth Miller (left) and Katherine Astrino take a peek inside the Simplay3 Preview Store in Hudsons First & Main on Tuesday. On the left, the Game Day Push About Helmet, is available for $79.99. | Phil Masturzo/Akron Beacon Journal photos


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