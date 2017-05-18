Toyota, 3 other automakers settle suit over Takata air bags

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+REVUUk9JVDogVG95b3RhLCBTdWJhcnUsIE1hemRhIGFuZCBCTVcgaGF2ZSByZWFjaGVkIGEg
cHJvcG9zZWQgc2V0dGxlbWVudCB0aGF0IHdvdWxkIGNvbXBlbnNhdGUgb3duZXJzIG9mIDE1Ljgg
bWlsbGlvbiB2ZWhpY2xlcyBmb3IgbW9uZXkgdGhleSBsb3N0IGR1ZSB0byB0aGUgbWFzc2l2ZSBy
ZWNhbGwgb2YgVGFrYXRhIGFpciBiYWdzLjwvcD48cD5JbiBkb2N1bWVudHMgZmlsZWQgVGh1cnNk
YXkgd2l0aCBhIGZlZGVyYWwgY291cnQgaW4gTWlhbWksIHRoZSBhdXRvbWFrZXJzIGFncmVlZCB0
byBwYXkgJDU1MyBtaWxsaW9uIHRvIGNvbXBlbnNhdGUgb3duZXJzIGFuZCB3aWRlbiB0aGVpciBl
ZmZvcnRzIHRvIG1ha2Ugc3VyZSB2ZWhpY2xlcyBhcmUgYmVpbmcgcmVwYWlyZWQuIFRoZSBjb3Vy
dCBtdXN0IHN0aWxsIGFwcHJvdmUgdGhlIHNldHRsZW1lbnQuPC9wPjxwPlRha2F0YSYjODIxNztz
IGFpciBiYWcgaW5mbGF0b3JzIGNhbiBleHBsb2RlIHdpdGggdG9vIG11Y2ggZm9yY2UsIGh1cmxp
bmcgc2hyYXBuZWwgaW50byBkcml2ZXJzIGFuZCBwYXNzZW5nZXJzLiBUaGUgaW5mbGF0b3JzIGFy
ZSBibGFtZWQgZm9yIGF0IGxlYXN0IDE2IGRlYXRocyBhbmQgMTgwIGluanVyaWVzIHdvcmxkd2lk
ZS4gVGhlIHByb2JsZW0gdG91Y2hlZCBvZmYgdGhlIGxhcmdlc3QgYXV0b21vdGl2ZSByZWNhbGwg
aW4gVS5TLiBoaXN0b3J5IGludm9sdmluZyA0MiBtaWxsaW9uIHZlaGljbGVzIGFuZCA2OSBtaWxs
aW9uIGFpciBiYWcgaW5mbGF0b3JzLjwvcD48cD5UaGUgc2V0dGxlbWVudCB3b3VsZCBjb21wZW5z
YXRlIG93bmVycyBmb3IgdGhpbmdzIGxpa2UgbG9zdCB3YWdlcyBvciBjaGlsZCBjYXJlIHdoaWxl
IHRoZXkgd2VyZSB0YWtpbmcgdGhlaXIgdmVoaWNsZSBpbiBmb3IgdGhlIHJlY2FsbCByZXBhaXIu
IE93bmVycyBjb3VsZCBhbHNvIGJlIGNvbXBlbnNhdGVkIGlmIHRoZXkgcGFpZCBmb3IgYSByZW50
YWwgY2FyIG9yIGZvciB2ZWhpY2xlIHN0b3JhZ2Ugd2hpbGUgdGhleSB3ZXJlIHdhaXRpbmcgZm9y
IGEgY2FyIHRvIGJlIHJlcGFpcmVkLiBPd25lcnMgbWF5IGFsc28gZ2V0IHBheW1lbnRzIG9mIHVw
IHRvICQ1MDAgZWFjaC48L3A+PHA+VGhlIHNldHRsZW1lbnQgd291bGQgYWxzbyByZXF1aXJlIHRo
ZSBhdXRvbWFrZXJzIHRvIHN0ZXAgdXAgdGhlaXIgZWZmb3J0cyB0byBsb2NhdGUgb3duZXJzIGFu
ZCBlZHVjYXRlIHRoZW0gYWJvdXQgdGhlIG5lZWQgdG8gY29tcGxldGUgdGhlIHJlY2FsbCByZXBh
aXJzLiBBcyBvZiBBcHJpbCAyOCwgb25seSAzMiBwZXJjZW50IG9mIFRveW90YSBvd25lcnMsIDMx
IHBlcmNlbnQgb2YgU3ViYXJ1IG93bmVycywgMTggcGVyY2VudCBvZiBNYXpkYSBvd25lcnMgYW5k
IDE2IHBlcmNlbnQgb2YgQk1XIG93bmVycyBoYWQgY29tcGxldGVkIHRoZSByZXBhaXJzLCBhY2Nv
cmRpbmcgdG8gdGhlIE5hdGlvbmFsIEhpZ2h3YXkgVHJhZmZpYyBTYWZldHkgQWRtaW5pc3RyYXRp
b24uPC9wPjxwPkF1dG9tYWtlcnMgd291bGQgYmUgcmVxdWlyZWQgdG8gcHJvdmlkZSBmcmVlIHJl
bnRhbCBjYXJzIHRvIG93bmVycyBvZiB0aGUgaGlnaGVzdC1yaXNrIGNhcnMuIFUuUy4gc2FmZXR5
IHJlZ3VsYXRvcnMgaGF2ZSBkZXRlcm1pbmVkIHRoYXQgb2xkZXIgY2FycyBhcmUgYXQgdGhlIGhp
Z2hlc3Qgcmlzaywgc2luY2UgYSBjaGVtaWNhbCBUYWthdGEgdXNlZCBpbiBpdHMgYWlyIGJhZ3Mg
Y2FuIGJyZWFrIGRvd24gb3ZlciB0aW1lIHdoZW4gaXQmIzgyMTc7cyBleHBvc2VkIHRvIGh1bWlk
aXR5LiBUaGUgMjAwMi0yMDA2IEJNVyAzIFNlcmllcywgMjAwMy0yMDA2IE1hemRhNiwgMjAwNS0y
MDA4IFN1YmFydSBMZWdhY3kgYW5kIDIwMDMtMjAwNyBUb3lvdGEgQ29yb2xsYSBhcmUgYW1vbmcg
dGhlIHZlaGljbGVzIGNvdmVyZWQgYnkgdGhpcyBzZXR0bGVtZW50IHRoYXQgYXJlIGNvbnNpZGVy
ZWQgdGhlIGhpZ2hlc3Qgcmlzay48L3A+PHA+VGhlIHNldHRsZW1lbnQgYWZmZWN0cyA5LjIgbWls
bGlvbiBUb3lvdGEgdmVoaWNsZXMsIDIuNiBtaWxsaW9uIFN1YmFydSB2ZWhpY2xlcywgMi4zIG1p
bGxpb24gQk1XIHZlaGljbGVzIGFuZCAxLjcgbWlsbGlvbiBNYXpkYSB2ZWhpY2xlcy4gVGhlIHJl
Y2FsbCBhZmZlY3RzIHZlaGljbGVzIGFzIGZhciBiYWNrIGFzIHRoZSAyMDAwIG1vZGVsIHllYXIg
YW5kIGFzIHJlY2VudCBhcyB0aGUgMjAxNiBtb2RlbCB5ZWFyLjwvcD48cD5Ub3lvdGEgd291bGQg
cGF5IHRoZSBtb3N0IHVuZGVyIHRoZSBzZXR0bGVtZW50LCBhdCAkMjc4LjUgbWlsbGlvbi48L3A+
PHA+Tmlzc2FuLCBIb25kYSBhbmQgRm9yZCBhcmUgYWxzbyBwYXJ0IG9mIHRoZSBvbmdvaW5nIGZl
ZGVyYWwgY291cnQgY2FzZSwgYnV0IHBsYWludGlmZnMmIzgyMTc7IGF0dG9ybmV5IFBldGVyIFBy
aWV0byB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBzYXkgVGh1cnNkYXkgd2hldGhlciBoZSBpcyB0YWxraW5nIHRv
IHRob3NlIGNvbXBhbmllcyBhYm91dCBzaW1pbGFyIHNldHRsZW1lbnRzLjwvcD48cD5KYXBhbmVz
ZSBhdXRvIHN1cHBsaWVyIFRha2F0YSBDb3JwLiBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSB0byBmcmF1ZCBpbiBm
ZWRlcmFsIGNvdXJ0IGluIEZlYnJ1YXJ5LiBUaGUgY29tcGFueSBoYXMgYWdyZWVkIHRvIHBheSAk
MSBiaWxsaW9uIGluIHBlbmFsdGllcyBmb3IgY29uY2VhbGluZyBkZWZlY3RzIHdpdGggaXRzIGFp
ciBiYWdzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.