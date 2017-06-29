Trial of former executives of Haslam’s Pilot Flying J could take up to 6 weeks

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0hBVFRBTk9PR0EsIFRFTk4uOiBUaGUgY29tcGxleGl0eSBvZiBhIGZlZGVyYWwgZnJhdWQg
Y2FzZSBhZ2FpbnN0IGZvcm1lciBlbXBsb3llZXMgb2YgYSB0cnVjayBzdG9wIGNoYWluIG93bmVk
IGJ5IHRoZSBmYW1pbHkgb2YgQ2xldmVsYW5kIEJyb3ducyBvd25lciBKaW1teSBIYXNsYW0gYW5k
IFRlbm5lc3NlZSBHb3YuIEJpbGwgSGFzbGFtIGNvdWxkIGNhdXNlIHRoZSB0cmlhbCB0byB0YWtl
IHVwIHRvIHNpeCB3ZWVrcywgYXR0b3JuZXlzIHRvbGQgdGhlIGp1ZGdlIFRodXJzZGF5LjwvcD48
cD5UaG9zZSBpbmRpY3RlZCBpbmNsdWRlIGZvcm1lciBQaWxvdCBQcmVzaWRlbnQgTWFyayBIYXpl
bHdvb2QsIGZvcm1lciB2aWNlIHByZXNpZGVudHMgSm9obiAmIzgyMjA7U3RpY2smIzgyMjE7IEZy
ZWVtYW4gYW5kIFNjb3R0ICYjODIyMDtTY29vdGVyJiM4MjIxOyBXb21ib2xkLCBhbmQgZml2ZSBv
dGhlciBmb3JtZXIgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgc2FsZXMgdGVhbS48L3A+PHA+UGlsb3QgaGFzIHBh
aWQgYSAkOTIgbWlsbGlvbiBmZWRlcmFsIHBlbmFsdHkgYW5kIHNwZW50ICQ4NSBtaWxsaW9uIG9u
IGEgY2xhc3MtYWN0aW9uIHNldHRsZW1lbnQgd2l0aCA1LDUwMCB0cnVja2luZyBjb21wYW5pZXMg
aW4gY29ubmVjdGlvbiB3aXRoIGEgc2NoZW1lIHRvIGNoZWF0IGN1c3RvbWVycyBvdXQgb2YgcHJv
bWlzZWQgZGlzY291bnRzIGFuZCByZWJhdGVzLiBUaGUgSGFzbGFtcyBoYXZlIGRlbmllZCBwcmV2
aW91cyBrbm93bGVkZ2Ugb2YgYW55IHdyb25nZG9pbmcgYW5kIGhhdmUgbm90IGJlZW4gY2hhcmdl
ZC48L3A+PHA+VGVuIG90aGVyIGZvcm1lciBQaWxvdCBlbXBsb3llZXMgcHJldmlvdXNseSBwbGVh
ZGVkIGd1aWx0eSBpbiB0aGUgc2NoZW1lLCB3aGljaCBjYW1lIHRvIGxpZ2h0IGFmdGVyIGZlZGVy
YWwgYWdlbnRzIHJhaWRlZCB0aGUgY29tcGFueSYjODIxNztzIEtub3h2aWxsZSBoZWFkcXVhcnRl
cnMgaW4gQXByaWwgMjAxMy48L3A+PHA+U2VuaW9yIFUuUy4gRGlzdHJpY3QgSnVkZ2UgQ3VydGlz
IEwuIENvbGxpZXIgb24gVGh1cnNkYXkgYXBwcm92ZWQgbW92aW5nIHRoZSB0cmlhbCB0byBDaGF0
dGFub29nYSBmcm9tIFBpbG90JiM4MjE3O3MgaGVhZHF1YXJ0ZXJzIGNpdHkgb2YgS25veHZpbGxl
LiBNb3ZpbmcgdGhlIHRyaWFsIGFib3V0IDEwMCBtaWxlcyAoMTYwIGtpbG9tZXRlcnMpIHRvIHRo
ZSBzb3V0aHdlc3QgaW1wcm92ZXMgdGhlIGNoYW5jZXMgb2YgZmluZGluZyBqdXJvcnMgd2hvIHdl
cmUgbGVzcyBsaWtlbHkgdG8gaGF2ZSBzZWVuICYjODIyMDtpbmZsYW1tYXRvcnkgcmVwb3J0cyBp
biB0aGUgbWVkaWEsJiM4MjIxOyBDb2xsaWVyIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSB0cmlhbCBpcyBzY2hl
ZHVsZWQgdG8gYmVnaW4gT2N0LiAzMS48L3A+PHA+QXNzaXN0YW50IFUuUy4gQXR0b3JuZXkgVHJl
eSBIYW1pbHRvbiBzYWlkIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IGJlbGlldmVkIGEgZmFpciBhbiBpbXBhcnRp
YWwganVyeSBjb3VsZCBoYXZlIGJlZW4gc2VhdGVkIGluIEtub3h2aWxsZSwgYnV0IGRpZCBub3Qg
b2JqZWN0IHRvIG1vdmluZyB0aGUgdHJpYWwuPC9wPjxwPkhhbWlsdG9uIHNhaWQgdGhlIGNhc2Ug
YWdhaW5zdCB0aGUgZm9ybWVyIGVtcGxveWVlcyBjb3VsZCB0YWtlIGJldHdlZW4gMjAgYW5kIDMw
IGRheXMsIHdoaWxlIGRlZmVuc2UgYXR0b3JuZXlzIHNhaWQgcHJlc2VudGluZyB0aGVpciBldmlk
ZW5jZSBjb3VsZCB0YWtlIHRoZSBzYW1lIGFtb3VudCBvZiB0aW1lLiBUaGUganVkZ2Ugc2FpZCBo
ZSBob3BlcyB0byBzdHJlYW1saW5lIHRoZSB0cmlhbCB0byBrZWVwIGl0IHdpdGhpbiBhIGZvdXIt
dG8tc2l4IHdlZWsgdGltZWZyYW1lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2l0aCBhIGNhc2Ugb2YgdGhpcyBs
ZW5ndGgsIHdlIGFzayBhbiBhd2Z1bCBsb3Qgb2Ygb3VyIGp1cmllcywmIzgyMjE7IENvbGxpZXIg
c2FpZC48L3A+PHA+Um9nZXIgRGlja3NvbiwgYSBDaGF0dGFub29nYSBhdHRvcm5leSByZXByZXNl
bnRpbmcgRnJlZW1hbiwgc3Bva2Ugb24gYmVoYWxmIG9mIHRoZSBkZWZlbnNlIGF0dG9ybmV5cyBn
YXRoZXJlZCBpbiB0aGUgY291cnRyb29tLiBIZSBzYWlkIGhlIGV4cGVjdHMgdGhlcmUgdG8gYmUg
c29tZSBkaXNhZ3JlZW1lbnQgb3ZlciBleHBlcnQgdGVzdGltb255IHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IHBs
YW5zIHRvIGludHJvZHVjZSBhdCB0cmlhbC4gUHJvc2VjdXRvcnMgc2FpZCB0aGUgbGVuZ3RoIG9m
IHRoZWlyIGNhc2Ugd2lsbCBiZSBkZXBlbmRlbnQgb24gdGhlIHN1bW1hcnkgY2hhcnRzIG9mIGNv
bXBsZXggZmluYW5jaWFsIHRyYW5zYWN0aW9ucyBiZWluZyBhbGxvd2VkIGludG8gZXZpZGVuY2Uu
PC9wPjxwPlRoZSBpbmRpY3RtZW50IG91dGxpbmVzIGEgc2NoZW1lIHRoYXQgdG9vayBwbGFjZSBv
dmVyIGEgZml2ZS15ZWFyIHBlcmlvZCBpbiB3aGljaCBzYWxlcyBzdGFmZiBvZnRlbiBwcm9taXNl
ZCBjdXN0b21lcnMgb25lIGRpc2NvdW50IGJ1dCBnYXZlIHRoZW0gYSBkaWZmZXJlbnQsIGxlc3Nl
ciBvbmUuIEl0IG9mZmVycyBzZXZlcmFsIGV4YW1wbGVzIG9mIGVtcGxveWVlcyBhbmQgdGhlaXIg
Ym9zc2VzIGRpc2N1c3NpbmcgdGhlIG5lZWQgdG8gY29vcmRpbmF0ZSB0aGUgbGllcyB0aGV5IHdl
cmUgdGVsbGluZyBjdXN0b21lcnMgc28gYXMgbm90IHRvIGdldCBjYXVnaHQuPC9wPjxwPkZyZWVt
YW4gYWR2aXNlZCBzYWxlcyBzdGFmZiB0byAmIzgyMjA7c2F5IG9uZSB0aGluZywgZG8gYW5vdGhl
ciYjODIyMTsgd2hlbiBpdCBjYW1lIHRvIGRlYWxpbmcgd2l0aCBjdXN0b21lcnMsIGFjY29yZGlu
ZyB0byB0aGUgaW5kaWN0bWVudC4gQW5kIG9uZSBlbWFpbCBxdW90ZXMgRnJlZW1hbiBhcyBhZHZp
c2luZyBjb2xsZWFndWVzIHRoYXQgJiM4MjIwO3dlIGp1c3QgbmVlZCB0byBzaW5nIGZyb20gdGhl
IHNhbWUgaHltbiBib29rLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T3RoZXIgZW1wbG95ZWUgZW1haWxzIGluIHRo
ZSBpbmRpY3RtZW50IGRpc2N1c3MgdGhlIG5lZWQgdG8gZGV0ZXJtaW5lIHdoaWNoIGN1c3RvbWVy
cyBtaWdodCBiZSBzb3BoaXN0aWNhdGVkIGVub3VnaCB0byBkZXRlY3QgdGhlIGZyYXVkIGFuZCBw
cmV5IG9ubHkgb24gdGhlIHVuc29waGlzdGljYXRlZCBvbmVzLjwvcD48cD5Qcml2YXRlbHkgaGVs
ZCBQaWxvdCBpcyB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBkaWVzZWwgcmV0YWlsZXIuPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.