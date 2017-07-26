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Trump announces $10 billion Foxconn plant in Wisconsin

By Scott Bauer and Paul Wiseman
Associated Press

Published: July 26, 2017 - 05:45 PM | Updated: July 26, 2017 - 05:50 PM
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FILE - In this May 27, 2010 file photo, a worker looks out through the logo at the entrance of the Foxconn complex in the southern Chinese city of Shenzhen. Wisconsin Gov. Scott Walker says President Donald Trump plans to make a "major jobs announcement for Wisconsin" as anticipation builds it will be about electronics giant Foxconn locating in the state. Taiwan-based Foxconn is best known as the assembler of the iPhone. Wisconsin is among seven states, mostly in the Midwest, that the company has named as possible locations to build the its first liquid-crystal display factory that could mean tens of thousands of jobs. (AP Photo/Kin Cheung)


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