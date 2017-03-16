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Trump calls for privatizing air traffic control operations

By Joan Lowy
Associated Press

Published: March 16, 2017 - 07:12 PM
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In this Sept. 27, 2016 photo, a FAA Air Traffic Controller works in the Dulles International Airport Air Traffic Control Tower in Sterling, Va. President Donald Trump is calling for privatizing the nations air traffic control operations in his budget proposal, a top priority of the airline industry. The proposal says spinning off air traffic operations from the Federal Aviation Administration and placing them under an independent, non-governmental organization would make the system more efficient and innovative while maintaining safety. (AP Photo/Cliff Owen)


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