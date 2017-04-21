Trump considers changing rules on tax regulations and Wall Street reforms after Great Recession

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogSG9waW5nIHRvIGltcHJvdmUgZWNvbm9taWMgZ3Jvd3RoLCB0aGUgVHJ1
bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gZW1iYXJrZWQgRnJpZGF5IG9uIG5ldyBlZmZvcnRzIHRvIHN0dWR5
IGFuZCBwb3NzaWJseSBkaXNtYW50bGUgc29tZSBvZiB0aGUgdGF4IGFuZCBmaW5hbmNpYWwgcmVn
dWxhdGlvbnMgZXN0YWJsaXNoZWQgYnkgUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYS48L3A+PHA+UHJl
c2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBzaWduZWQgYW4gZXhlY3V0aXZlIG9yZGVyIHRvIHJldmlldyBh
bnkgbWFqb3IgdGF4IHJlZ3VsYXRpb25zIHNldCBsYXN0IHllYXIgYnkgaGlzIHByZWRlY2Vzc29y
LCBhcyB3ZWxsIGFzIHR3byBtZW1vcyB0byBwb3RlbnRpYWxseSByZWNvbnNpZGVyIG1ham9yIGVs
ZW1lbnRzIG9mIHRoZSAyMDEwIERvZGQtRnJhbmsgZmluYW5jaWFsIHJlZm9ybXMgcGFzc2VkIGlu
IHRoZSB3YWtlIG9mIHRoZSBHcmVhdCBSZWNlc3Npb24uPC9wPjxwPlRoZSByZXZpZXcgb2YgdGF4
IHJlZ3VsYXRpb25zIGNvdWxkIGdpdmUgZ3JlYXRlciBsZWV3YXkgdG8gY29tcGFuaWVzIGxvb2tp
bmcgdG8gc2hlbHRlciBpbmNvbWUgb3ZlcnNlYXMsIG9yIHNpbXBseSBzZWVraW5nIHRvIHJlZHVj
ZSBwYXBlcndvcmsgcmVsYXRlZCB0byB0aGUgZW5mb3JjZW1lbnQgb2Ygc3VjaCByZWd1bGF0aW9u
cy48L3A+PHA+VHJlYXN1cnkgU2VjcmV0YXJ5IFN0ZXZlbiBNbnVjaGluIHNhaWQgYSAmIzgyMjA7
c2lnbmlmaWNhbnQmIzgyMjE7IGlzc3VlIHRvIGJlIGV4YW1pbmVkIHdpbGwgYmUgdGhlIGNyYWNr
ZG93biBieSBPYmFtYSBvbiBpbnZlcnNpb25zLCB3aGljaCBhcmUgbWVyZ2VycyB0aGF0IGVuYWJs
ZSBVLlMuIGZpcm1zIHRvIHJlbG9jYXRlIHRoZWlyIGhlYWRxdWFydGVycyBvdmVyc2VhcyB3aGVy
ZSB0YXggcmF0ZXMgYXJlIGxvd2VyLjwvcD48cD5UaGUgcmV2aWV3IGNvdWxkIGFsc28gdG91Y2gg
b24gb3ZlcmxhcHBpbmcgcnVsZXMgZGVzaWduZWQgdG8gc3RvcCBmb3JlaWduLWJhc2VkIGNvbXBh
bmllcyBmcm9tIHNoaWZ0aW5nIHRoZWlyIFUuUy4gcHJvZml0cyBhYnJvYWQuPC9wPjxwPk1udWNo
aW4gc2FpZCB0aGUgZ29hbCBvZiB0aGUgb3JkZXIgaXMgdG8gcmVkdWNlIHRoZSBidXJkZW4gb2Yg
dGltZSBhbmQgbW9uZXkgZnJvbSBjb21wbHlpbmcgd2l0aCB0YXggcmVndWxhdGlvbnMuICYjODIy
MDtUaGUgdGF4IHN5c3RlbSBpcyB3YXkgdG9vIGNvbXBsaWNhdGVkIGFuZCBidXJkZW5zb21lLCYj
ODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGlzIGFsc28gdHJ5aW5nIHRv
IHBhc3MgdGF4IHJlZm9ybSB0aGF0IHdvdWxkIHJlZHVjZSBjb3Jwb3JhdGUgcmF0ZXMgYW5kIGVu
Y291cmFnZSBidXNpbmVzc2VzIHRoYXQgaGF2ZSB0cmlsbGlvbnMgb2YgZG9sbGFycyBzdG93ZWQg
b3ZlcnNlYXMgdG8gYnJpbmcgdGhlaXIgcHJvZml0cyBiYWNrIHRvIHRoZSBVLlMuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBub3QgZ29pbmcgdG8gZG8gYW55dGhpbmcgdGhhdCBtYWtlcyBVLlMu
IGJ1c2luZXNzZXMgbGVzcyBjb21wZXRpdGl2ZSwmIzgyMjE7IE1udWNoaW4gc2FpZC48L3A+PHA+
VGhlIHR3byBtZW1vcyB3b3VsZCBmb2N1cyBvbiBwb3NzaWJsZSBhZGp1c3RtZW50cyB0byB0aGUg
RG9kZC1GcmFuayBsYXcsIHdoaWNoIHdhcyBkZXNpZ25lZCB0byBzdG9wIGJhbmtzIGZyb20gZ3Jv
d2luZyAmIzgyMjA7dG9vIGJpZyB0byBmYWlsJiM4MjIxOyBhbmQgcmVxdWlyaW5nIHB1YmxpYyBi
YWlsb3V0cy48L3A+PHA+T25lIG1lbW8gd2lsbCBvcmRlciBNbnVjaGluIHRvIHJldmlldyBhIGNv
bXBvbmVudCBvZiB0aGUgbGF3IHRoYXQgYWxsb3dzIGZlZGVyYWwgcmVndWxhdG9ycyB0byBsaXF1
aWRhdGUgZmFpbGluZyBmaW5hbmNpYWwgZmlybXMgZHVyaW5nIGFuIGVjb25vbWljIGNyaXNpcyBp
ZiB0aG9zZSBjb21wYW5pZXMgYXJlIGxhcmdlIGVub3VnaCB0aGF0IHRoZWlyIGNvbGxhcHNlIHdv
dWxkIHBvc2UgYSB0aHJlYXQgdG8gdGhlIGVjb25vbXkuIFRoZSBvdGhlciBtZW1vIHdpbGwgb3Jk
ZXIgdGhlIFRyZWFzdXJ5IHRvIHJldmlldyBhIHByb2Nlc3MgdGhhdCBkZXNpZ25hdGVzIHdoaWNo
IG5vbmJhbmsgZmlybXMgY291bGQgdGhyZWF0ZW4gdGhlIGZpbmFuY2lhbCBzeXN0ZW0gaWYgdGhl
eSBmYWlsLiBDcml0aWNzIHNheSB0aGUgcHJvY2VzcyBpcyBjb3N0bHkgYW5kIGFyYml0cmFyeS48
L3A+PHA+Qm90aCBtZWFzdXJlcyB3aWxsIGJlIHN1c3BlbmRlZCB3aGlsZSB0aGV5JiM4MjE3O3Jl
IHVuZGVyIHJldmlldy4gTW51Y2hpbiBzYWlkIHRheHBheWVycyB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBsZWZ0
IG9uIHRoZSBob29rLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TGV0IG1lIG1ha2UgaXQgYWJzb2x1dGVseSBjbGVh
cjogUHJlc2lkZW50IFRydW1wIGlzIGFic29sdXRlbHkgY29tbWl0dGVkIHRvIG1ha2Ugc3VyZSB0
aGF0IHRheHBheWVycyBhcmUgbm90IGF0IHJpc2sgZm9yIGdvdmVybm1lbnQgYmFpbG91dHMgb2Yg
ZW50aXRpZXMgdGhhdCBhcmUgdG9vIGJpZyB0byBmYWlsLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+
SGlzIHJlcG9ydCB3aWxsIGV4cGxvcmUgaWYgaXQgd291bGQgYmUgYmV0dGVyIHRvIGxpcXVpZGF0
ZSB0cm91YmxlZCBmaW5hbmNpYWwgZmlybXMgdGhyb3VnaCBhIG1vZGlmaWVkIGZvcm0gb2YgYmFu
a3J1cHRjeS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.