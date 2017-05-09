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Trump names two to serve on panel overseeing oil pipelines

By Matthew Daly
Associated Press

Published: May 9, 2017 - 12:32 PM
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In this photo provided by the Commonwealth of Pennsylvania, Robert Powelson, a member of the Pennsylvania Public Utility Commission. President Donald Trump has Powelson, a veteran Pennsylvania regulator to serve on the Federal Energy Regulatory Commission (FERC. (Donald Constance/Commonwealth of Pennsylvania via AP)


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