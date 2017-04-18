All CATEGORIES
☰ Menu

Trump presidency sews up global sales surge for daughter’s brand

By Erika Kinetz and Anne D’Innocenzio
Associated Press

Published: April 18, 2017 - 06:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this March 28 2012 photo, Ivanka Trump wears an outfit she designed as she speaks to the audience prior to the presentation of her Ready-To-Wear Collection at the Lord & Taylor flagship store in New York. Trump's father, Donald, is seated to the right. Retailers are trying to figure out a way to deal with the politically charged Ivanka Trump brand, stamped on everything from shoes to pants to handbags. The products have become more polarized with President Donald Trumps rise to The White House, and retailers are trying to be careful not to offend shoppers from both sides of the political aisle. (AP Photo/Mary Altaffer)


MORE IN BUSINESS

ivanka19cut_03 Mary Altaffer - AP
Trump presidency sews up global sales surge for daughter’s brand

SHANGHAI: Since her father was elected president of the United States, global sales of Ivanka Trump merchandise have surged and her company has applied for at least nine new trademarks in the Philippines, Puerto Rico, Canada and the U.S. The commercial engine of the first daughter’s brand is still humming even as she builds a new political career from her West Wing office.

Bridgestone Americas rededicates its data center in Akron
Akron Children’s Hospital’s credit rating gets upgraded
freeship19cut
Free shipping becomes the norm for cyber shoppers
Business news briefs — April 19, 2017
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next