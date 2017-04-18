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Trump presidency sews up global sales surge for daughter’s brand

By Erika Kinetz and Anne D’Innocenzio
Associated Press

Published: April 18, 2017 - 06:39 PM | Updated: April 19, 2017 - 08:22 AM
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In this March 28 2012 photo, Ivanka Trump wears an outfit she designed as she speaks to the audience prior to the presentation of her Ready-To-Wear Collection at the Lord & Taylor flagship store in New York. Trump's father, Donald, is seated to the right. Retailers are trying to figure out a way to deal with the politically charged Ivanka Trump brand, stamped on everything from shoes to pants to handbags. The products have become more polarized with President Donald Trumps rise to The White House, and retailers are trying to be careful not to offend shoppers from both sides of the political aisle. (AP Photo/Mary Altaffer)


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