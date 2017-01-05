Trump’s deportation vow spurs California farmers into action

PHA+RlJFU05PLCBDQUxJRi46IERheXMgYWZ0ZXIgRG9uYWxkIFRydW1wIHdvbiB0aGUgV2hpdGUg
SG91c2Ugdm93aW5nIHRvIGRlcG9ydCBtaWxsaW9ucyBvZiBwZW9wbGUgaW4gdGhlIGNvdW50cnkg
aWxsZWdhbGx5IGFuZCBmb3J0aWZ5IHRoZSBNZXhpY2FuIGJvcmRlciwgQ2FsaWZvcm5pYSBmYXJt
ZXIgS2V2aW4gSGVybWFuIG9yZGVyZWQgbmVhcmx5ICQ2MDAsMDAwIGluIG5ldyBlcXVpcG1lbnQs
IGN1dHRpbmcgdGhlIG51bWJlciBvZiB3b3JrZXJzIGhlJiM4MjE3O2xsIG5lZWQgc3RhcnRpbmcg
d2l0aCB0aGUgbmV4dCBoYXJ2ZXN0LjwvcD48cD5IZXJtYW4sIHdobyBncm93cyBmaWdzLCBwZXJz
aW1tb25zIGFuZCBhbG1vbmRzIGluIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBtb3N0IHByb2R1Y3RpdmUg
ZmFybWluZyBzdGF0ZSwgc2FpZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGNvbW1lbnRzIHB1c2hlZCBoaW0gdG8g
bWFrZSB0aGUgcHVyY2hhc2UsIGxhcmdlciB0aGFuIGhlIHdvdWxkIGhhdmUgb3RoZXJ3aXNlLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7Tm8gZG91YnQgYWJvdXQgaXQsJiM4MjIxOyBIZXJtYW4gc2FpZC4gJiM4MjIw
O0kgcHJvYmFibHkgd291bGRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBzcGVudCBhcyBtdWNoIG9yIGJvdWdodCBh
cyBtdWNoIG1hY2hpbmVyeSBhcyBJIGRpZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk90aGVycyBpbiBDYWxpZm9y
bmlhJiM4MjE3O3MgZmFybWluZyBpbmR1c3RyeSBzYXkgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB0b3VnaCBjYW1w
YWlnbiB0YWxrIHRhcmdldGluZyBpbW1pZ3JhbnRzIGluIHRoZSBjb3VudHJ5IGlsbGVnYWxseSAm
IzgyMTI7IGluY2x1ZGluZyBhIHZhc3QgbnVtYmVyIG9mIGZhcm0gd29ya2VycyAmIzgyMTI7IHNw
dXJyZWQgdGhlbSBpbnRvIGFjdGlvbiwgdG9vLjwvcD48cD5UaGV5JiM4MjE3O3JlIGNhbGxpbmcg
b24gY29uZ3Jlc3Npb25hbCByZXByZXNlbnRhdGl2ZXMgdG8gZWR1Y2F0ZSB0aGUgaW5jb21pbmcg
cHJlc2lkZW50IG9uIHRoZSB3b3JrZm9yY2UgaXQgdGFrZXMgdG8gZmVlZCB0aGUgY291bnRyeSwg
YW5kIHRoZXkmIzgyMTc7cmUgYXNzdXJpbmcgd29ya2VycyB0aGV5JiM4MjE3O2xsIHByb3RlY3Qg
dGhlbS48L3A+PHA+U2FuIEpvYXF1aW4gVmFsbGV5IGZhcm1lciBKb2UgRGVsIEJvc3F1ZSByZWNl
bnRseSBnYXRoZXJlZCBhYm91dCAyMCB5ZWFyLXJvdW5kIGVtcGxveWVlcyBhdCBhIExvcyBCYW5v
cyBzdGVha2hvdXNlIGZvciB0aGVpciBhbm51YWwgaG9saWRheSBsdW5jaC48L3A+PHA+VGhlIGZl
c3Rpdml0aWVzIGJlZ2FuIGluIGEgc2VyaW91cyB0b25lLiBUaGUgdG9waWMgb2YgaW1taWdyYXRp
b24gdG9vayBhIGJpZ2dlciBwYXJ0IG9mIHRoZSBjb252ZXJzYXRpb24gdGhpcyB5ZWFyIGJlY2F1
c2Ugb2YgVHJ1bXAsIGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkRlbCBCb3NxdWUgdG9sZCBoaXMgY3JldyBoZSYj
ODIxNztsbCBtYWtlIHN1cmUgdGhlIG5ldyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBrbm93cyB0aGVpciB2aXRh
bCByb2xlIGluIHRoZSBmYXJtaW5nIGluZHVzdHJ5LiBJdCYjODIxNztzIGEgbWVzc2FnZSBEZWwg
Qm9zcXVlIHdhbnRzIGhpcyBtYW5hZ2VycyB0byBzcHJlYWQgdG8gYW5vdGhlciAzMDAgc2Vhc29u
YWwgd29ya2VycyBuZWVkZWQgYXQgdGhlIGhhcnZlc3QmIzgyMTc7cyBwZWFrLjwvcD48cD5MZXRp
Y2lhIEFsZmFybywgYSBmb29kLXNhZmV0eSBzdXBlcnZpc29yIGF0IHRoZSBmYXJtLCBzYWlkIG1h
bnkgb2YgaGVyIGZyaWVuZHMgd2hvIHdvcmsgaW4gdGhlIGZpZWxkcyBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZl
IHByb3BlciBkb2N1bWVudGF0aW9uIGxpa2UgaGVyLCBhbmQgdGhleSB0YWtlIFRydW1wJiM4MjE3
O3MgdGhyZWF0cyBzZXJpb3VzbHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O3JlIHRlcnJpZmll
ZCBieSBoaXMgY29tbWVudHMsJiM4MjIxOyBBbGZhcm8sIDUzLCBzYWlkIGluIFNwYW5pc2guPC9w
PjxwPlRoZXkgZmVhciBiZWluZyBkZXBvcnRlZCBhbmQgdG9ybiBmcm9tIHRoZWlyIGNoaWxkcmVu
IHdobyB3ZXJlIGJvcm4gaGVyZSwgc2hlIHNhaWQuIEFmdGVyIFRydW1wIHRha2VzIG9mZmljZSwg
dGhleSB3b25kZXIgaWYgaXQgd2lsbCBiZSBzYWZlIHRvIG1ha2UgYSBzaW1wbGUgdHJpcCB0byB0
aGUgZ3JvY2VyeSBzdG9yZSwgZmVhcmluZyBjaGVja3BvaW50cyB3aGVyZSB0aGV5JiM4MjE3O2xs
IGJlIHB1bGxlZCBvdmVyIGFuZCBoYXZlIHRvIHNob3cgdGhlaXIgZG9jdW1lbnRhdGlvbi48L3A+
PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyByZW1hcmtzIHdlcmUgZmVsdCBzaGFycGx5IGluIENhbGlmb3JuaWEs
IHdoaWNoIHByb2R1Y2VzIG5lYXJseSBoYWxmIHRoZSBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3MgZnJ1aXRzLCB2
ZWdldGFibGVzIGFuZCBudXRzIHZhbHVlZCBhdCAkNDcgYmlsbGlvbiBhbm51YWxseS4gRXhwZXJ0
cyBzYXkgaGlzIHdvcmRzIHJlc29uYXRlIG5hdGlvbndpZGUuPC9wPjxwPlRleGFzLCBGbG9yaWRh
IGFuZCBHZW9yZ2lhIGFyZSBleGFtcGxlcyBvZiBvdGhlciBzdGF0ZXMgd2l0aCBsYXJnZSBtaWdy
YW50IGNvbW11bml0aWVzIGRvbWluYXRpbmcgaG9tZSBjb25zdHJ1Y3Rpb24sIGhlYWx0aCBjYXJl
LCBmb29kIHNlcnZpY2UgaW5kdXN0cmllcywgc2FpZCBEYXZpZCBab25kZXJtYW4sIGEgbGFib3Ig
aGlzdG9yaWFuIGF0IE5vcnRoIENhcm9saW5hIFN0YXRlIFVuaXZlcnNpdHkuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJdCYjODIxNztzIG5vdCBhIHVuaXF1ZSBDYWxpZm9ybmlhIGlzc3VlLCYjODIyMTsgaGUgc2Fp
ZC48L3A+PHA+QXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjYW1wYWlnbiByYWxsaWVzLCBoZSByZWNlaXZlZCBh
IHJvdXNpbmcgcmVzcG9uc2UgZWFjaCB0aW1lIGhlIHZvd2VkIHRvIGRlcG9ydCBwZW9wbGUgd2hv
IGFyZSBpbiB0aGUgY291bnRyeSBpbGxlZ2FsbHkgJiM4MjEyOyB1cCB0byAxMSBtaWxsaW9uLiBU
aGF0IHBvc2l0aW9uIHNvZnRlbmVkIGFmdGVyIFRydW1wIHdvbiB0aGUgZWxlY3Rpb24sIHdoZW4g
aGUgc2FpZCBoZSYjODIxNztkIHN0YXJ0IHdpdGggMyBtaWxsaW9uIHdpdGggY3JpbWluYWwgcmVj
b3Jkcy48L3A+PHA+U29tZSBmYXJtZXJzIHBvaW50IHRvIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcG9zdGVsZWN0
aW9uIHNoaWZ0IGFzIGEgc2lnbiBoaXMgY2FtcGFpZ24gYmx1c3RlciB3b24mIzgyMTc7dCBiZWNv
bWUgcmVhbGl0eS4gSGUgaXMsIGFmdGVyIGFsbCwgYSBidXNpbmVzc21hbiBsaWtlIHRoZW0sIHRo
ZXkgc2F5LiBCdXQgb3RoZXJzIGJlbGlldmUgdGhpcyBzaGlmdCB1bmRlcnNjb3JlcyB0aGUgcHJl
c2lkZW50LWVsZWN0JiM4MjE3O3MgdW5wcmVkaWN0YWJsZSBuYXR1cmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtP
dXIgd29ya2VycyBhcmUgc2NhcmVkLCYjODIyMTsgc2FpZCBKb2UgR2FyY2lhLCBhIGZhcm0gbGFi
b3IgY29udHJhY3RvciB3aG8gaGlyZXMgdXAgdG8gNCwwMDAgcGVvcGxlIGVhY2ggeWVhciB0byBw
aWNrIGdyYXBlcyBmcm9tIE5hcGEgdG8gQmFrZXJzZmllbGQgYW5kIGFsb25nIHRoZSBDZW50cmFs
IENvYXN0LiAmIzgyMjA7SWYgdGhleSYjODIxNztyZSBjb25jZXJuZWQsIHdlJiM4MjE3O3JlIGNv
bmNlcm5lZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNpbmNlIEVsZWN0aW9uIERheSwgR2FyY2lhJiM4MjE3O3Mg
Y3Jld3MgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgc3RhdGUgaGF2ZSBiZWVuIGFza2luZyB3aGF0IHdpbGwgaGFw
cGVuIHRvIHRoZW0gd2hlbiBUcnVtcCB0YWtlcyBvZmZpY2UuIEZhcm1lcnMgYWxzbyBhcmUgY2Fs
bGluZyB0byBzZWUgaWYgdGhleSYjODIxNztsbCBuZWVkIHRvIHBheSBtb3JlIHRvIGF0dHJhY3Qg
cGVvcGxlIHRvIHBydW5lIHRoZSB2aW5lcywgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+R2FyY2lhIHRlbGxzIGZh
cm1lcnMgbm90IHRvIHBhbmljLiBUaGV5JiM4MjE3O2xsIGxlYXJuIGhvdyBtYW55IHJldHVybiBm
cm9tIE1leGljbyBhZnRlciB0aGUgaG9saWRheXMuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztsbCBwbGFuIGFy
b3VuZCB3aGF0IHdlIGhhdmUsJiM4MjIxOyBoZSB0ZWxscyB0aGVtLiAmIzgyMjA7VGhhdCYjODIx
NztzIGFsbCB3ZSBjYW4gZG8uJiM4MjIxOzwvcD48cD5Sb3VnaGx5IDMyNSwwMDAgd29ya2VycyBp
biBDYWxpZm9ybmlhIGRvIHRoZSBiYWNrLWJyZWFraW5nIGpvYnMgdGhhdCBmYXJtZXJzIHNheSBu
b2JvZHkgZWxzZSB3aWxsIGRvLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIFUuUy4gQnVyZWF1IG9mIExhYm9y
IFN0YXRpc3RpY3MuIE1hbnVlbCBDdW5oYSBKci4sIHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgTmlzZWkgRmFy
bWVycyBMZWFndWUgZmFybWluZyBhc3NvY2lhdGlvbiwgZXN0aW1hdGVzIDg1IHBlcmNlbnQgb2Yg
Q2FsaWZvcm5pYSBmYXJtIHdvcmtlcnMgbGl2ZSBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBpbGxlZ2Fs
bHkuPC9wPjxwPkZhcm1lcnMgZm9yIHllYXJzIGhhdmUgc2NyYW1ibGVkIHVuZGVyIGEgc2hyaW5r
aW5nIGxhYm9yIHBvb2wuPC9wPjxwPk1leGljbyYjODIxNztzIGltcHJvdmluZyBlY29ub215IGhh
cyBzbG93ZWQgdGhlIGZsb3cgb2YgbWlncmFudCB3b3JrZXJzLiBUaGUgZGFuZ2Vyb3VzIGJvcmRl
ciwgY29udHJvbGxlZCBieSBkcnVnIGNhcnRlbHMgYW5kIGh1bWFuIHRyYWZmaWNrZXJzLCBrZWVw
cyBhd2F5IG90aGVycy48L3A+PHA+SGVybWFuLCB0aGUgZmFybWVyIHdobyBib3VnaHQgdGhyZWUg
bmV3IGFsbW9uZCBzd2VlcGVycywgc2FpZCBUcnVtcCBpbmZsdWVuY2VkIGhpbSBvbiB0b3Agb2Yg
Q2FsaWZvcm5pYSYjODIxNztzIHJpc2luZyBtaW5pbXVtIHdhZ2UgYW5kIGEgbmV3IGxhdyBnaXZp
bmcgZmFybSBsYWJvcmVycyBvdmVydGltZSByaWdodHMgdGhhdCBhcmUgZXF1YWwgdG8gd29ya2Vy
cyBpbiBvdGhlciBpbmR1c3RyaWVzLjwvcD48cD5QbHVzLCBIZXJtYW4gc2FpZCwgaGUmIzgyMTc7
cyBoZWFyZCB0b28gbWFueSB3b3JrZXJzIHF1ZXN0aW9uIHdoZXRoZXIgdGhleSYjODIxNztsbCBy
ZXR1cm4gZnJvbSB0aGVpciBob2xpZGF5IHRyaXBzIHRvIE1leGljby4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3
O3Mgc3RvcmllcyBsaWtlIHRoYXQgdGhhdCBoYXZlIG1vdGl2YXRlZCBtZSB0byBiZWNvbWUgZWZm
aWNpZW50IGFuZCB1cGdyYWRlIG15IGVxdWlwbWVudCwmIzgyMjE7IEhlcm1hbiBzYWlkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.