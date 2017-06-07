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Trump visits Cincinnati, promises ‘first-class’ infrastructure system for U.S.

By Jill Colvin and Darlene Superville
Associated Press

Published: June 7, 2017 - 09:16 PM | Updated: June 8, 2017 - 07:02 AM
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President Donald Trump speaks during a rally at the Rivertowne Marina, Wednesday in Cincinnati. Trump is using the Ohio River as the backdrop for a speech about upgrading roads, bridges and waterways, but before talking about overhauling aging infrastructure, he urged the Senate to follow the House and vote on a bill to overhaul the health care system. (AP Photo/John Minchillo)


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