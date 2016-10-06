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Two Allegiant flights canceled at CAK as Hurricane Matthew bears down on southeastern U.S.

From staff and wire reports

Published: October 6, 2016 - 01:32 PM | Updated: October 6, 2016 - 02:12 PM
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Hurricane Matthew moves through Paradise Island in Nassau, Bahamas, Thursday, Oct. 6, 2016. The head of the Bahamas National Emergency Management Authority, Capt. Stephen Russell, said there were many downed trees and power lines, but no reports of casualties. (AP Photo/Tim Aylen)

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