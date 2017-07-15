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Fitness

Two new Akron gyms offer variety of workout options

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 15, 2017 - 05:00 PM | Updated: July 15, 2017 - 10:39 PM
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Jacqueline Thomason of Akron works out at Planet Fitness . (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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