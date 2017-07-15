All CATEGORIES
☰ Menu

Fitness

Two new Akron gyms offer variety of workout options

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 15, 2017 - 05:00 PM | Updated: July 15, 2017 - 10:39 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Jacqueline Thomason of Akron works out at Planet Fitness . (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN BUSINESS

Subway_Store_Makeover_04715.jpg-7607f~1 Chris Radcliffe - AP
Subway looking to update stores’ not-so-fresh look - 10:33 AM

NEW YORK: Subway wants to freshen up the look of its stores as it tries to stem a sales decline.

Signet CEO retiring; new CEO is named by Akron-headquartered jeweler
gym16cut_web
Two new Akron gyms offer variety of workout options
Ask Brianna: Can you live a healthy lifestyle on the cheap?
Local business spotlight — July 16
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next