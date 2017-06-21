All CATEGORIES
☰ Menu

Farming

Tyson adopting video and welfare checks in poultry operations

By Kelly P. Kissel
Associated Press

Published: June 21, 2017 - 07:45 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Bret Hendricks, a broiler manager for Tyson Foods speaks outside a chicken house in Plumerville, Ark. Hendricks is responsible for millions of chickens kept at farms near a company processing plant in nearby Dardanelle, Ark. Tyson is launching an effort to ensure the birds are handled properly and will explore ways to slaughter chickens in a more-humane way. (AP Photo/Kelly P. Kissel)


MORE IN BUSINESS

uber22_02 Seth Wenig - AP
Uber pushes its founder out as it tries to clean up its act

By Tom Krisher

LeBron’s surprise visit to Goodyear a ‘pride thing’
tyson22cut_02
Tyson adopting video and welfare checks in poultry operations
health22_01
Government health insurance markets holding up — barely
unsafe22cut
Consumer watchdog says fidget spinners can be dangerous
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next