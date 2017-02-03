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U.S. added a healthy 227K jobs last month; rate up to 4.8 pct.

By Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: February 3, 2017 - 10:34 AM
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FILE - In this Tuesday, July 19, 2016, file photo, Reina Borges, left, stands in line to apply for a job with Aldi at a job fair in Miami Lakes, Fla. On Friday, Feb. 3, 2017, the Labor Department issues its jobs report for January. (AP Photo/Lynne Sladky, File)


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