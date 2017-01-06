U.S. adds 156K jobs; unemployment rate ticks up to 4.7 pct.

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVS5TLiBlbXBsb3llcnMgYWRkZWQgMTU2LDAwMCBqb2JzIGluIERlY2Vt
YmVyLCBjYXBwaW5nIGEgeWVhciBvZiBzbG93ZXIgYnV0IHNvbGlkIGhpcmluZyBhbmQgcHJvdmlk
aW5nIHRoZSBsYXN0IG1ham9yIHNuYXBzaG90IG9mIHRoZSBlY29ub215IFByZXNpZGVudC1lbGVj
dCBEb25hbGQgVHJ1bXAgd2lsbCBpbmhlcml0IGZyb20gUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFtYS48
L3A+PHA+RnJpZGF5JiM4MjE3O3MgcmVwb3J0IGZyb20gdGhlIExhYm9yIERlcGFydG1lbnQgcG9y
dHJheWVkIGEgam9iIG1hcmtldCB0aGF0IHJlbWFpbnMgZHVyYWJsZSA3JiMxODk7IHllYXJzIGFm
dGVyIHRoZSByZWNvdmVyeSBmcm9tIHRoZSBHcmVhdCBSZWNlc3Npb24gYmVnYW4uIFRob3VnaCB0
aGUgdW5lbXBsb3ltZW50IHJhdGUgcm9zZSB0byA0LjcgcGVyY2VudCBmcm9tIGEgbmluZS15ZWFy
IGxvdyBvZiA0LjYgcGVyY2VudCwgaXQgZGlkIHNvIGZvciBhbiBlbmNvdXJhZ2luZyByZWFzb246
IE1vcmUgcGVvcGxlIGJlZ2FuIGxvb2tpbmcgZm9yIHdvcmsuIEJlY2F1c2Ugbm90IGFsbCBvZiB0
aGVtIGZvdW5kIGpvYnMgaW1tZWRpYXRlbHksIG1vcmUgcGVvcGxlIHdlcmUgY291bnRlZCBhcyB1
bmVtcGxveWVkIGluIERlY2VtYmVyLjwvcD48cD5Ib3VybHkgcGF5IGp1bXBlZCAyLjkgcGVyY2Vu
dCBmcm9tIGEgeWVhciBlYXJsaWVyLCB0aGUgc2hhcnBlc3QgaW5jcmVhc2UgaW4gbW9yZSB0aGFu
IHNldmVuIHllYXJzLiBUaGF0IGlzIGEgcG9zaXRpdmUgc2lnbiB0aGF0IHRoZSBsb3cgdW5lbXBs
b3ltZW50IHJhdGUgaXMgZm9yY2luZyBzb21lIGJ1c2luZXNzZXMgdG8gb2ZmZXIgaGlnaGVyIHdh
Z2VzIHRvIGF0dHJhY3QgYW5kIGtlZXAgd29ya2Vycy4gU2x1Z2dpc2ggZ3Jvd3RoIGluIEFtZXJp
Y2FucyYjODIxNzsgcGF5Y2hlY2tzIGhhcyBiZWVuIGEgbG9uZ3N0YW5kaW5nIHdlYWsgc3BvdCBp
biB0aGUgZWNvbm9taWMgcmVjb3ZlcnkuPC9wPjxwPkZvciBhbGwgb2YgMjAxNiwgam9iIGdyb3d0
aCBhdmVyYWdlZCAxODAsMDAwIGEgbW9udGgsIGRvd24gZnJvbSAyMjksMDAwIGluIDIwMTUsIGJ1
dCBlbm91Z2ggdG8gbG93ZXIgdW5lbXBsb3ltZW50IG92ZXIgdGltZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1do
aWxlIGpvYiBncm93dGggaGFzIHNsb3dlZCBzb21ld2hhdCwgdGhpcyBpcyBsaWtlbHkgbW9yZSBk
dWUgdG8gYSBzaG9ydGFnZSBvZiBxdWFsaWZpZWQgd29ya2VycyByYXRoZXIgdGhhbiBhIGxhY2sg
b2YgY29uZmlkZW5jZSBhbW9uZyBidXNpbmVzcyBsZWFkZXJzLCYjODIyMTsgc2FpZCBTYWwgR3Vh
dGllcmksIGEgc2VuaW9yIGVjb25vbWlzdCBhdCBCTU8gQ2FwaXRhbCBNYXJrZXRzLjwvcD48cD5I
aXJpbmcgbGFzdCBtb250aCB3YXMgbGVkIGJ5IHRoZSBoZWFsdGggY2FyZSBzZWN0b3IsIHdoaWNo
IGFkZGVkIDQzLDAwMCBqb2JzLCBtb3N0bHkgaW4gZG9jdG9ycyYjODIxNzsgb2ZmaWNlcyBhbmQg
aG9zcGl0YWxzLiBNYW51ZmFjdHVyaW5nIHJlc3VtZWQgaGlyaW5nIGFmdGVyIGZvdXIgbW9udGhz
IG9mIGpvYiBjdXRzLCBhZGRpbmcgMTcsMDAwLjwvcD48cD5SZXN0YXVyYW50cyBhbmQgYmFycyBn
YWluZWQgMzAsMDAwIHBvc2l0aW9ucy4gVHJhbnNwb3J0YXRpb24gYW5kIHdhcmVob3VzaW5nLCBm
dWVsZWQgYnkgdGhlIGdyb3d0aCBvZiBvbmxpbmUgc2hvcHBpbmcgZHVyaW5nIHRoZSBob2xpZGF5
IHNlYXNvbiwgYWRkZWQgMTUsMDAwLiBPbiB0aGUgb3RoZXIgaGFuZCwgY29uc3RydWN0aW9uIGFu
ZCBtaW5pbmcgY29tcGFuaWVzIHNoZWQgam9icy48L3A+PHA+QSBicm9hZGVyIGdhdWdlIG9mIHVu
ZW1wbG95bWVudCwgd2hpY2ggaW5jbHVkZXMgcGFydC10aW1lIHdvcmtlcnMgd2hvIHdvdWxkIHBy
ZWZlciBmdWxsLXRpbWUgd29yayBhcyB3ZWxsIGFzIHBlb3BsZSB3aG8gaGF2ZSBzdG9wcGVkIGxv
b2tpbmcgZm9yIGpvYnMsIGRpcHBlZCB0byA5LjIgcGVyY2VudCBmcm9tIDkuMyBwZXJjZW50LiBU
aGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIGxvd2VzdCBsZXZlbCBzaW5jZSBBcHJpbCAyMDA4LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7TW9yZSBwZW9wbGUgYXJlIGJhY2sgYXQgd29yayB0aGFuIGF0IGFueSBwb2ludCBzaW5jZSB0
aGUgcmVjZXNzaW9uLCYjODIyMTsgbm90ZWQgSmVkIEtvbGtvLCBjaGllZiBlY29ub21pc3QgYXQg
dGhlIGpvYiBzaXRlIEluZGVlZC4gJiM4MjIwO0hvd2V2ZXIsIFRydW1wIHdpbGwgaW5oZXJpdCBh
biBlY29ub215IHRoYXQmIzgyMTc7cyByaWRpbmcgaGlnaCBidXQgZmFjZXMgbG9uZy10ZXJtIGNo
YWxsZW5nZXMuIEZld2VyIGFkdWx0cyBhcmUgYXQgd29yayB0aGFuIGJlZm9yZSB0aGUgcmVjZXNz
aW9uLCBtYW51ZmFjdHVyaW5nIGlzIGxhZ2dpbmcgZGVzcGl0ZSBhbiB1cHRpY2sgaW4gRGVjZW1i
ZXIgYW5kIHRoZSBhY2NlbGVyYXRpb24gaW4gd2FnZSBncm93dGgsIHdoaWxlIGdyZWF0IGZvciB3
b3JrZXJzLCBjb3VsZCByYWlzZSBpbmZsYXRpb24gZmVhcnMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBhZGRp
dGlvbiwgbWFueSBtZW4sIGVzcGVjaWFsbHkgdGhvc2Ugd2l0aG91dCBhIGNvbGxlZ2UgZWR1Y2F0
aW9uLCBoYXZlIHN1ZmZlcmVkIGFzIHRoZSBqb2IgbWFya2V0IGhhcyBzaGlmdGVkIGF3YXkgZnJv
bSBibHVlIGNvbGxhciB3b3JrIHN1Y2ggYXMgbWFudWZhY3R1cmluZyBhbmQgbWluaW5nIHRvd2Fy
ZCBpbmR1c3RyaWVzIHRoYXQgZWl0aGVyIHJlcXVpcmUgaGlnaGVyIHNraWxscywgbGlrZSBpbmZv
cm1hdGlvbiB0ZWNobm9sb2d5LCBvciB0aGF0IHBheSBsZXNzIGFuZCBhcmUgZG9taW5hdGVkIGJ5
IHdvbWVuLCBzdWNoIGFzIGhlYWx0aCBjYXJlLjwvcD48cD5UaG91Z2ggdGhlIHVuZW1wbG95bWVu
dCByYXRlIGhhcyByZXR1cm5lZCB0byBpdHMgcHJlLXJlY2Vzc2lvbiBsZXZlbCwgdGhlIHByb3Bv
cnRpb24gb2YgQW1lcmljYW5zIGluIHRoZWlyIHByaW1lIHdvcmtpbmcgeWVhcnMgd2hvIGFyZSBl
aXRoZXIgd29ya2luZyBvciBsb29raW5nIGZvciB3b3JrIHJlbWFpbnMgZmFyIGJlbG93IHdoZXJl
IGl0IHdhcyBiZWZvcmUgdGhlIHJlY2Vzc2lvbiBiZWdhbi4gV2hlbiBwZW9wbGUgc3RvcCBsb29r
aW5nIGZvciBhIGpvYiwgdGhleSYjODIxNztyZSBubyBsb25nZXIgY291bnRlZCBhcyB1bmVtcGxv
eWVkLiBUaG9zZSAmIzgyMjA7ZHJvcG91dHMmIzgyMjE7IGhhdmUgY29udHJpYnV0ZWQgdG8gYSBk
ZWNsaW5pbmcgdW5lbXBsb3ltZW50IHJhdGUgb3ZlciB0aGUgcGFzdCBlaWdodCB5ZWFycy48L3A+
PHA+VHJ1bXAgc3BvdGxpZ2h0ZWQgdGhhdCB0cmVuZCBhcyBhIHNob3J0Y29taW5nIGluIE9iYW1h
JiM4MjE3O3MgcmVjb3JkIGFuZCBjaGFyZ2VkIGR1cmluZyB0aGUgZWxlY3Rpb24gY2FtcGFpZ24g
dGhhdCB0aGUgdW5lbXBsb3ltZW50IHJhdGUgd2FzIGEgJiM4MjIwO2hvYXguJiM4MjIxOyBIZSBu
b3cgZmFjZXMgdGhlIHN0ZWVwIGNoYWxsZW5nZSBvZiBicmluZ2luZyBiYWNrIG1lbiB3aG8gaGF2
ZSBsZWZ0IHRoZSB3b3JrZm9yY2UuPC9wPjxwPlNpbmNlIHRoZSBlbGVjdGlvbiwgVHJ1bXAgaGFz
IHN1Y2Nlc3NmdWxseSBwcmVzc3VyZWQgc2V2ZXJhbCBtYW51ZmFjdHVyZXJzIHRvIGtlZXAgc29t
ZSBqb2JzIGluIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLCBpbmNsdWRpbmcgRm9yZCBhbmQgVW5pdGVkIFRl
Y2hub2xvZ2llcyYjODIxNzsgYWlyIGNvbmRpdGlvbmluZyB1bml0IENhcnJpZXIuPC9wPjxwPkV2
ZW4gc28sIGFuZCBkZXNwaXRlIGxhc3QgbW9udGgmIzgyMTc7cyBpbmNyZWFzZSBpbiBmYWN0b3J5
IGpvYnMsIG1hbnVmYWN0dXJpbmcgZW1wbG95bWVudCBkZWNsaW5lZCBieSA0NSwwMDAgaW4gMjAx
Ni48L3A+PHA+VGhlIHN0ZWFkeSByaXNlIGluIHJlc3RhdXJhbnQsIGhvdGVsIGFuZCByZXRhaWwg
am9icyBoYXMgYWxzbyBpbmNyZWFzZWQgdGhlIHJhbmtzIG9mIHBhcnQtdGltZSB3b3JrZXJzIHdo
byB3b3VsZCBwcmVmZXIgZnVsbC10aW1lIHdvcmsuIFRob3NlIGluZHVzdHJpZXMgZGlzcHJvcG9y
dGlvbmF0ZWx5IGhpcmUgcGFydC10aW1lcnMuPC9wPjxwPkFib3V0IDUuNiBtaWxsaW9uIHBlb3Bs
ZSB3b3JrIHBhcnQgdGltZSBidXQgd2FudCBmdWxsLXRpbWUgd29yaywgYSBiaWcgaW1wcm92ZW1l
bnQgc2luY2UgdGhlIHJlY2Vzc2lvbi4gWWV0IHNldmVuIHllYXJzIGludG8gdGhlIHJlY292ZXJ5
LCB0aGF0IGZpZ3VyZSBpcyBzdGlsbCB3ZWxsIGFib3ZlIHByZS1yZWNlc3Npb24gbGV2ZWxzIG9m
IGFib3V0IDQuNCBtaWxsaW9uLjwvcD48cD5PdGhlciByZWNlbnQgZWNvbm9taWMgZGF0YSBoYXZl
IGJlZW4gbW9yZSBlbmNvdXJhZ2luZy4gQ29uc3VtZXJzIGFuZCBzbWFsbCBidXNpbmVzc2VzIGhh
dmUgYmVjb21lIG1vcmUgY29uZmlkZW50IHNpbmNlIHRoZSBlbGVjdGlvbiwgd2hpY2ggY291bGQg
bGVhZCB0byBpbmNyZWFzZWQgc3BlbmRpbmcgYW5kIGhpcmluZy48L3A+PHA+QW5kIHB1cmNoYXNl
cyBvZiBjb3N0bHkgaXRlbXMgbGlrZSBob21lcyBhbmQgY2FycyBoYXZlIGJlZW4gc3Ryb25nLCB0
aG91Z2ggdGhleSYjODIxNztyZSB0aHJlYXRlbmVkIGJ5IGhpZ2hlciBpbnRlcmVzdCByYXRlcy4g
QnV0IGlmIGhpcmluZyBhbmQgd2FnZSBnYWlucyBjb250aW51ZSwgdGhleSBjb3VsZCBvZmZzZXQg
YXQgbGVhc3Qgc29tZSBvZiB0aGUgZGVwcmVzc2l2ZSBlZmZlY3RzIG9mIGhpZ2hlciBib3Jyb3dp
bmcgY29zdHMuPC9wPjxwPkF1dG8gc2FsZXMgcm9zZSBmb3IgYSBzZXZlbnRoIHN0cmFpZ2h0IHll
YXIgaW4gMjAxNiB0byBhIHJlY29yZCBoaWdoLiBJbmR1c3RyeSBhbmFseXN0cyBleHBlY3Qgc2Fs
ZXMgdG8gc2xpcCBhIGJpdCB0aGlzIHllYXIgYnV0IHRvIHJlbWFpbiBhdCBhIGhlYWx0aHkgbGV2
ZWwuPC9wPjxwPkFuZCBob21lIHNhbGVzIHJlYWNoZWQgdGhlaXIgaGlnaGVzdCBwb2ludCBpbiBu
ZWFybHkgYSBkZWNhZGUgaW4gTm92ZW1iZXIuIE1vcnRnYWdlIHJhdGVzIGhhdmUganVtcGVkIHNp
bmNlIHRoZSBlbGVjdGlvbiBidXQgZGlwcGVkIHRoaXMgd2Vlaywgc3VnZ2VzdGluZyB0aGF0IHJh
dGVzIG1pZ2h0IGxldmVsIG9mZi48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkNv
bnRhY3QgQ2hyaXMgUnVnYWJlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9Ud2l0dGVy
LmNvbS9DaHJpc1J1Z2FiZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwOi8vVHdpdHRlci5jb20vQ2hy
aXNSdWdhYmVyPC9hPjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+QVAgRWNvbm9t
aWNzIFdyaXRlciBKb3NoIEJvYWsgY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.