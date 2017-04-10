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U.S. airlines show improvement in annual study

By David Koenig
Associated Press

Published: April 10, 2017 - 10:46 AM
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This Thursday, March 16, 2017, photo shows the interior of a JetBlue airliner at John F. Kennedy International Airport in New York. Government figures show that U.S. airlines are improving at flying on time, handling baggage and not bumping as many passengers. Complaints are down too. Those are the findings of an annual report on airline quality released Monday, April 10, 2017, by researchers at Wichita State University and Embry-Riddle Aeronautical University. (AP Photo/Seth Wenig)


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