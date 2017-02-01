U.S. auto sales start 2017 on down note; improvement expected

PHA+REVUUk9JVDogVS5TLiBhdXRvIHNhbGVzIGxhZ2dlZCBpbiBKYW51YXJ5IGFzIGJ1eWVycyBy
ZWNvdmVyZWQgZnJvbSBob2xpZGF5IHNwZW5kaW5nIHNwcmVlcywgYnV0IHRoZSBzbG93ZG93biB3
b24mIzgyMTc7dCBsYXN0IGxvbmcuPC9wPjxwPkphbnVhcnkgaXMgdHlwaWNhbGx5IHRoZSB3ZWFr
ZXN0IG1vbnRoIG9mIHRoZSB5ZWFyIGZvciBVLlMuIGF1dG8gc2FsZXMsIGFuZCBsYXN0IG1vbnRo
IGFwcGVhcmVkIHRvIGxpdmUgdXAgdG8gdGhhdCByZXB1dGF0aW9uLiBHZW5lcmFsIE1vdG9ycywg
VG95b3RhIGFuZCBGb3JkICYjODIxMjsgdGhlIHRvcCB0aHJlZSBpbiBVLlMuIHNhbGVzICYjODIx
MjsgYWxsIHJlcG9ydGVkIGRlY2xpbmVzLjwvcD48cD5CdXQgdGhlcmUgYXJlIGxvdHMgb2YgZmFj
dG9ycyB0aGF0IHNob3VsZCBqdWljZSBkZW1hbmQgaW4gdGhlIGNvbWluZyBtb250aHMuIENvbnN1
bWVyIGNvbmZpZGVuY2UgaXMgc3Ryb25nLCBnYXMgcHJpY2VzIGFyZSBsb3cgYW5kIHRoZXJlIGFy
ZSBnb29kIGRlYWxzIG9uIG5ldyB2ZWhpY2xlcyB3aXRoIGNvb2wgdGVjaG5vbG9neS4gVGF4IHJl
ZnVuZHMgd2lsbCBhbHNvIHNwdXIgZGVtYW5kLiBXaGlsZSBzYWxlcyBhcmVuJiM4MjE3O3QgZXhw
ZWN0ZWQgdG8gdG9wIGxhc3QgeWVhciYjODIxNztzIHJlY29yZCBvZiAxNy41NSBtaWxsaW9uLCB0
aGV5JiM4MjE3O3JlIHN0aWxsIGZvcmVjYXN0IHRvIGNvbWUgaW4gYXQgaGlzdG9yaWNhbGx5IGhp
Z2ggbGV2ZWxzLjwvcD48cD5QcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcHJvbWlzZWQg
dGF4IGN1dHMgYW5kIGluZnJhc3RydWN0dXJlIHNwZW5kaW5nIGNvdWxkIGluY3JlYXNlIGRlbWFu
ZCBmb3IgbmV3IHZlaGljbGVzLCBidXQgaGlzIHRocmVhdGVuZWQgdGF4ZXMgb24gdmVoaWNsZXMg
aW1wb3J0ZWQgZnJvbSBNZXhpY28gY291bGQgbWFrZSBzb21lIG5ldyBjYXJzIG1vcmUgZXhwZW5z
aXZlLiBNZXhpY28gaW1wb3J0ZWQgbmVhcmx5IDIgbWlsbGlvbiB2ZWhpY2xlcyB0byB0aGUgVW5p
dGVkIFN0YXRlcyBsYXN0IHllYXIuPC9wPjxwPlNhbGVzIGF0IEdlbmVyYWwgTW90b3JzIGZlbGwg
My44IHBlcmNlbnQgZnJvbSBsYXN0IEphbnVhcnksIHdoaWxlIEZvcmQmIzgyMTc7cyBzYWxlcyB3
ZXJlIGRvd24gMSBwZXJjZW50LiBUb3lvdGEgYW5kIEZpYXQgQ2hyeXNsZXIgYm90aCBzYXcgMTEg
cGVyY2VudCBkZWNsaW5lcy48L3A+PHA+SG9uZGEgYW5kIE5pc3NhbiBib3RoIHNhdyA2IHBlcmNl
bnQgc2FsZXMgZ2FpbnMgdGhhbmtzIHRvIHN0cm9uZyB0cnVjayBhbmQgU1VWIHNhbGVzLiBWb2xr
c3dhZ2VuJiM4MjE3O3Mgc2FsZXMganVtcGVkIDE3IHBlcmNlbnQgYXMgdGhlIHN0aW5nIGZyb20g
aXRzIGRpZXNlbCBjaGVhdGluZyBzY2FuZGFsIGJlZ2FuIHRvIGZhZGUuPC9wPjxwPldpbnRlciB3
ZWF0aGVyIGFuZCBob2xpZGF5IGRlYnRzIHR5cGljYWxseSBrZWVwIGJ1eWVycyBhd2F5IGZyb20g
Y2FyIGRlYWxlcnNoaXBzIGluIEphbnVhcnkuIFRoaXMgeWVhciwgdGhlIGhhbmdvdmVyIHdhcyBl
dmVuIG1vcmUgYWN1dGUuIEplZmYgU2NodXN0ZXIsIHNlbmlvciB2aWNlIHByZXNpZGVudCBvZiBm
b3JlY2FzdGluZyBmb3IgdGhlIExNQyBBdXRvbW90aXZlIGNvbnN1bHRpbmcgZmlybSwgc2FpZCBh
dXRvbWFrZXJzIGFsc28gb2ZmZXJlZCBoZWZ0eSBkZWFscyBpbiBOb3ZlbWJlciBhbmQgRGVjZW1i
ZXIsIHB1bGxpbmcgSmFudWFyeSBzYWxlcyBmb3J3YXJkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.