All CATEGORIES
☰ Menu

Employment

U.S. companies posted record number of open jobs in April

By Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: June 6, 2017 - 06:55 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A woman passes a "We're Hiring!" sign while entering a clothing store in the Downtown Crossing of Bostono on May 18. In April, U.S. employers advertised the most open jobs in 16 years, yet hiring fell and fewer people quit work. The figures suggest that businesses are struggling to find qualified employees as the unemployment rate declines. (AP Photo/Charles Krupa)


MORE IN BUSINESS

Business news briefs — June 7

RETAIL

goodvols08_1
Goodyear’s week of community volunteering closes with workshops, painting and more - 3:44 PM
Signet says its newly promoted chief operations officer has resigned
jobs07cut
U.S. companies posted record number of open jobs in April
Google to teach school kids about online safety, etiquette
MORE IN BUSINESS >
 

MOST POPULAR

Prev Next