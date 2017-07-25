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Economy

U.S. consumer confidence rebounds

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: July 25, 2017 - 06:27 PM
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Mark Miller Toyota salesman Doug Lund shows the engine of a Prius C Hybrid to shopper Mary Jean Jones, June 13 in Salt Lake City. The Conference Board released its July index on U.S. consumer confidence, Tuesday. (AP Photo/Rick Bowmer)


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