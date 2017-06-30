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U.S. consumer spending up just 0.1 percent despite income gain

By Paul Wiseman
Associated Press

Published: June 30, 2017 - 11:21 AM
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In this Tuesday, May 23, 2017, photo, employees assist a customer, at left, with a computer at Best Buy in Cary, N.C. On Friday, June 30, 2017, the Commerce Department issues its May report on consumer spending. (AP Photo/Gerry Broome)


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