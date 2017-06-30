U.S. consumer spending up just 0.1 percent despite income gain

PHA+V0FTSElOR1RPTjogQW1lcmljYW5zIGVuam95ZWQgYSBoZWFsdGh5IGluY3JlYXNlIGluIGlu
Y29tZSBsYXN0IG1vbnRoIGJ1dCBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc3BlbmQgbXVjaCBvZiB0aGUgZ2Fpbi48
L3A+PHA+VGhlIENvbW1lcmNlIERlcGFydG1lbnQgc2FpZCBGcmlkYXkgdGhhdCBwZXJzb25hbCBp
bmNvbWUgcm9zZSAwLjQgcGVyY2VudCBpbiBNYXksIHVwIGZyb20gYSAwLjMgaW5jcmVhc2UgaW4g
QXByaWwuIEJ1dCBjb25zdW1lciBzcGVuZGluZyByb3NlIGp1c3QgMC4xIHBlcmNlbnQgbGFzdCBt
b250aCBhZnRlciBjbGltYmluZyAwLjQgcGVyY2VudCBpbiBib3RoIE1hcmNoIGFuZCBBcHJpbC48
L3A+PHA+QWZ0ZXItdGF4IGluY29tZSByb3NlIDAuNiBwZXJjZW50LCB0aGUgYmlnZ2VzdCBnYWlu
IHNpbmNlIERlY2VtYmVyIDIwMTIuIFRoZSBnYXAgYmV0d2VlbiB0aGUgTWF5IGluY3JlYXNlIGlu
IGluY29tZSBhbmQgdGhlIGluY3JlYXNlIGluIHNwZW5kaW5nIGRyb3ZlIHRoZSBVLlMuIHNhdmlu
Z3MgcmF0ZSB0byA1LjUgcGVyY2VudCwgdGhlIGhpZ2hlc3Qgc2luY2UgbGFzdCBTZXB0ZW1iZXIu
PC9wPjxwPkVjb25vbWlzdHMgbW9uaXRvciBjb25zdW1lciBzcGVuZGluZyBjbG9zZWx5IGJlY2F1
c2UgaXQgYWNjb3VudHMgZm9yIGFib3V0IDcwIHBlcmNlbnQgb2YgVS5TLiBlY29ub21pYyBhY3Rp
dml0eS4gRGVzcGl0ZSB0aGUgbW9kZXN0IHJpc2UgaW4gTWF5LCBhbmFseXN0cyByZW1haW4gY29u
ZmlkZW50IHRoYXQgY29uc3VtZXJzIHBpY2tlZCB1cCB0aGVpciBzcGVuZGluZyBvdmVyYWxsIHRo
aXMgcXVhcnRlciBhbmQgd2lsbCBiZSBlYWdlciB0byBzcGVuZCB0aGVpciBzYXZpbmdzIGFuZCBo
aWdoZXIgaW5jb21lcyB0aGlzIHN1bW1lci48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgc2hvdWxkIGNvbnRp
bnVlIHRvIHVuZGVycGluIGhlYWx0aHkgY29uc3VtZXIgc3BlbmRpbmcgdGhyb3VnaCB0aGUgc2Vj
b25kIGhhbGYgb2YgdGhlIHllYXIsJiM4MjIxOyBzYWlkIEphbWVzIE1hcnBsZSwgc2VuaW9yIGVj
b25vbWlzdCBhdCBURCBFY29ub21pY3MuPC9wPjxwPkNvbnN1bWVycyBnb3Qgb2ZmIHRvIGEgc2xv
dyBzdGFydCBlYXJsaWVyIHRoaXMgeWVhci4gRnJvbSBKYW51YXJ5IHRocm91Z2ggTWFyY2gsIGNv
bnN1bWVyIHNwZW5kaW5nIHJvc2UgYXQgbGFja2x1c3RlciAxLjEgcGVyY2VudCBhbm51YWwgcGFj
ZSwgdGhlIHNsb3dlc3Qgc2luY2UgdGhlIHNlY29uZCBxdWFydGVyIG9mIDIwMTMgYW5kIG9uZSBy
ZWFzb24gdGhlIGVjb25vbXkgZ3JldyBhdCBhbiBhbm51YWwgcGFjZSBvZiBqdXN0IDEuNCBwZXJj
ZW50IHRoZSBmaXJzdCB0aHJlZSBtb250aHMgb2YgMjAxNy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.