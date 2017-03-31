U.S. consumer spending up tiny 0.1 percent in February

PHA+V0FTSElOR1RPTjogVS5TLiBjb25zdW1lcnMgaW5jcmVhc2VkIHRoZWlyIHNwZW5kaW5nIGF0
IHRoZSB3ZWFrZXN0IHBhY2UgaW4gc2l4IG1vbnRocywgd2hpbGUgdGhlIDEyLW1vbnRoIHJpc2Ug
aW4gY29uc3VtZXIgcHJpY2VzIHdhcyB0aGUgbGFyZ2VzdCBpbiBuZWFybHkgZml2ZSB5ZWFycy48
L3A+PHA+Q29uc3VtZXIgc3BlbmRpbmcgZWRnZWQgdXAgMC4xIHBlcmNlbnQgaW4gRmVicnVhcnkg
Zm9sbG93aW5nIGEgc2ltaWxhcmx5IHNsdWdnaXNoIDAuMiBwZXJjZW50IGluY3JlYXNlIGluIEph
bnVhcnksIHRoZSBDb21tZXJjZSBEZXBhcnRtZW50IHJlcG9ydGVkIEZyaWRheS4gVGhlIHNtYWxs
IGdhaW5zIHN1Z2dlc3QgdGhhdCBvdmVyYWxsIGVjb25vbWljIGdyb3d0aCBsaWtlbHkgc2xvd2Vk
IGluIHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyLjwvcD48cD5JbmNvbWVzLCBob3dldmVyLCB3ZXJlIHVwIGEg
c29saWQgMC40IHBlcmNlbnQgaW4gRmVicnVhcnksIG9mZmVyaW5nIGhvcGUgZm9yIHN0cm9uZ2Vy
IGNvbnN1bWVyIHNwZW5kaW5nIGluIHRoZSBtb250aHMgYWhlYWQuPC9wPjxwPk1lYW53aGlsZSwg
YW4gaW5mbGF0aW9uIGdhdWdlIGNsb3NlbHkgd2F0Y2hlZCBieSB0aGUgRmVkZXJhbCBSZXNlcnZl
IGluY3JlYXNlZCAyLjEgcGVyY2VudCBpbiBGZWJydWFyeSBjb21wYXJlZCB0byBhIHllYXIgYWdv
LiBJdCBpcyB0aGUgc2hhcnBlc3QgMTItbW9udGggcmlzZSBzaW5jZSBNYXJjaCAyMDEyIGFuZCBz
bGlnaHRseSBhYm92ZSB0aGUgRmVkJiM4MjE3O3MgMiBwZXJjZW50IGluZmxhdGlvbiB0YXJnZXQu
PC9wPjxwPlRoZSBGZWQgcmFpc2VkIGEga2V5IGludGVyZXN0IHJhdGUgaW4gTWFyY2gsIGp1c3Qg
dGhyZWUgbW9udGhzIGFmdGVyIGEgaGlrZSBpbiBEZWNlbWJlci4gT2ZmaWNpYWxzIGhhdmUgc2Vu
dCBzaWduYWxzIHRoYXQgdGhlIHBhY2Ugb2YgcmF0ZSBoaWtlcyB3aWxsIGFjY2VsZXJhdGUgdGhp
cyB5ZWFyIGFmdGVyIHNldmVuIHllYXJzIG9mIHN0YWduYW50IHJhdGVzIGF0IGEgcmVjb3JkIGxv
dyBuZWFyIHplcm8uIEluIHRoZSBsYXN0IHR3byB5ZWFycywgdGhlIEZlZCBudWRnZWQgcmF0ZXMg
dXAganVzdCBvbmUgdGltZSBpbiBlYWNoIG9mIHRob3NlIHllYXJzLjwvcD48cD5UaGUgb3ZlcmFs
bCBlY29ub215IGdyZXcgYXQgYSAyLjEgcGVyY2VudCByYXRlIGluIHRoZSBPY3RvYmVyLURlY2Vt
YmVyIHF1YXJ0ZXIsIHN1cHBvcnRlZCBieSBhIHN0cm9uZyBnYWluIGluIGNvbnN1bWVyIHNwZW5k
aW5nLjwvcD48cD5CdXQgd2l0aCB0aGUgcmVjZW50IHdlYWtuZXNzIGluIHNwZW5kaW5nLCB3aGlj
aCBhY2NvdW50cyBmb3IgNzAgcGVyY2VudCBvZiBlY29ub21pYyBhY3Rpdml0eSwgbWFueSBhbmFs
eXN0cyBiZWxpZXZlIGdyb3d0aCBpbiB0aGUgSmFudWFyeS1NYXJjaCBxdWFydGVyIGNvdWxkIHNs
b3cgdG8gYSByYXRlIG9mIDEuNSBwZXJjZW50IG9yIGxlc3MgYmVmb3JlIGFjY2VsZXJhdGluZyBp
biB0aGUgbW9udGhzIGFoZWFkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.