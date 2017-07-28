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Economy

U.S. economy expanded at stronger 2.6 percent rate in second quarter

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: July 28, 2017 - 05:14 PM
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Construction workers build a residential complex, July 12 in Nashville. On Friday the Commerce Department issued an economic report on how the U.S. economy is performing. (AP Photo/Mark Humphrey)


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