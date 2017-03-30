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U.S. economy grew at steady 2.1 percent rate in fourth quarter

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: March 30, 2017 - 06:10 PM
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A woman works with fabric at 99Degrees Custom, an apparel manufacturer specializing in sewn and bonded sports and activewear, in Lawrence, Mass. According to information released Thursday by the Commerce Department, the U.S. economy grew at a slightly faster rate in the fourth quarter than earlier estimates, as consumers ramped up spending thats expected to fuel growth throughout 2017. (AP Photo/Elise Amendola)


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