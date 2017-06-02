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U.S. employers add modest 138K jobs; rate dips to 4.3 percent

By Josh Boak
Associated Press

Published: June 2, 2017 - 09:33 AM

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