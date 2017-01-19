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U.S. ends probe of Tesla fatal crash without seeking recall

Associated Press

Published: January 19, 2017 - 08:28 PM
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In this photo provided by the National Transportation Safety Board via the Florida Highway Patrol, a Tesla Model S that was being driven by Joshua Brown, who was killed when the Tesla sedan crashed while in self-driving mode on May 7, 2016. A source tells The Associated Press that U.S. safety regulators are ending an investigation into a fatal crash involving electric car maker Tesla Motors' Autopilot system without a recall. The National Highway Traffic Safety Administration scheduled a call Thursday about the investigation. (NTSB via Florida Highway Patrol via AP)


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